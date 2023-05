El Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, absolvió a José Luis Abarca Velázquez y a Felipe Flores Velázquez, ex alcalde y ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Municipal de Iguala, Guerrero, de la privación ilegal de la libertad de los 43 estudiantes de la Norma Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, sentencia definitiva y que no podrá apelar la Fiscalía General de la República (FGR).

Asimismo, dentro de la causa penal 66/2015, el magistrado Juan Manuel Rodríguez Gámez, del citado Tribunal Federal, confirmó la sentencia dictada en 2019 por el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas y exoneró a 18 elementos de la SSP Municipal, todos ellos acusados de delincuencia organizada, en su modalidad de delitos contra la salud y delincuencia organizada, en su modalidad de secuestro agravado.

Las 18 personas absueltas son: Alejandro Andrade de la Cruz; Arturo Calvario Villalba; Baltazar Martínez Casarrubias; Emilio Torres Quezada; Fausto Bruno Heredia; Hugo Salgado Vences; José Vicencio Flores; Juan Luis Hidalgo Pérez; Marco Antonio Ramírez Urval; Mario Cervantes Contreras; Miguel Ángel Hernández Morales; Nicolás Delgado Arellano; Oswaldo Arturo Vázquez Castillo; Raúl Cisneros García; Rubén Aldaín Marín; Salvador Herrera Román; Zulay Marino Rodríguez; Juan Armando Hurtado Hernández y/o Iván Hurtado Hernández.

En el expediente judicial notificado a las partes por el citado Tribunal Federal, el 30 de mayo de 2023, se menciona que algunos de los involucrados exonerados fueron detenidos ilegalmente por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), por la supuesta privación ilegal de la libertad de los normalistas, ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.