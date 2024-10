A un día de que concluya el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, tres expertos que coordinaron el MEH lamentaron que la Segob no publicó completo su informe de casi 5 mil hojas, y en lugar de eso solo difundió un breve resumen de ocho páginas.

En 2021, los tres especialistas fueron contratados por el gobierno federal para hacer una investigación de la Guerra Sucia, sin embargo, conforme los expertos centraban su atención en el Ejército como presunto responsable de múltiples violaciones a derechos humanos, la relación con la Segob se fue degradando.

El rompimiento llegó finalmente cuando los especialistas incluyeron en su informe recomendaciones y un apartado de “factores de persistencia”, en los que relataban cómo las graves violaciones de derechos humanos siguen ocurriendo en el presente.

Derivado de esto, la Segob no solo no publicó el informe completo de los expertos, sino que tampoco hizo una presentación pública del documento. Ante esta situación, los tres especialistas acusaron que funcionarios del actual gobierno federal buscan “repetir la funesta historia” de no reconocer los abusos de la Guerra Sucia.

Segob deja fuera a miles de víctimas, acusan expertos

El informe Fue el Estado (1965-1990) da cuenta de las graves violaciones a derechos humanos que sufrieron 11 sectores de la sociedad mexicana en la llamada Guerra Sucia. Los expertos contabilizaron 8 mil 594 víctimas de estos abusos.

Sin embargo, el resumen ejecutivo difundido por la Secretaría de Gobernación solo toma en cuenta los abusos cometidos contra comunidades indígenas, campesinas y afromexicanas; disidencias político partidistas, y periodistas.

La dependencia de gobierno deja fuera de su resumen a las personas que se opusieron a las políticas de desarrollo de la época; personas refugiadas; integrantes de las Fuerzas Armadas y policías que fueron torturados; habitantes afectados en las zonas de combate al narcotráfico; las comunidades urbano-populares, y distintas disidencias sociales, religiosas y sexo-genéricas.

“Es inadmisible que el resumen deje de lado a cientos de víctimas que rindieron su testimonio al MEH. Se trata de personas que confiaron en un ejercicio promovido por esta administración y que esperan el reconocimiento estatal de la violencia de Estado de la que fueron objeto”, señalaron los expertos del MEH.

En su comunicado, los especialistas estimaron que, al difundir un breve resumen de su informe, el gobierno desconoció a unas 4 mil 300 víctimas, el 50% del total que fueron registradas en la investigación Fue el Estado (1965-1990).

Los expertos calcularon que el gobierno tampoco reconoce 116 mil 756 víctimas estimadas de desplazamiento forzado y 23 masacres ocurridas en la Guerra Sucia.

“Omitir a estos conjuntos de víctimas del informe de la Comisión es un intento de negarles el reconocimiento público como víctimas de violencia política estatal. Es un intento por borrarlas de la historia nacional (...) Esta exclusión revictimiza a las personas y resulta una falta de respeto para quienes dieron su testimonio”, expresaron los expertos del MEH en su comunicado.

Expertos piden a Claudia Sheinbaum retomar su investigación

En la víspera de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, los integrantes del MEH hicieron un llamado para que la mandataria reconozca su investigación y garantice el acceso a la justicia a los sobrevivientes y familiares de víctimas.

“Apelamos a la sensibilidad de la presidenta electa, Claudia Shenibaum Pardo para asumir oficialmente el informe Fue el Estado (1965-1990) como parte de la entrega del MEH reconociendo así a las víctimas y la violencia que el Estado ejerció contra ellas”, señalaron los especialistas.

Los expertos confiaron en que Sheinbaum Pardo dé continuidad a los trabajos de justicia transicional en los casos de la Guerra Sucia, a través de un equipo especializado en este tema.