Expertos recomiendan evaluar fracking en cuencas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

El gobierno federal, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, presentó los primeros resultados del comité científico para evaluar la explotación de gas no convencional en el país. Entre sus recomendaciones, los expertos y expertas determinaron cuáles son las regiones en las que se propone continuar con estudios de viabilidad para evaluar el uso de fractura hidráulica, conocido como fracking.

En conferencia matutina, la doctora Ana Paulina Gómora Figueroa, jefa del Departamento de Ingeniería Petrolera (DICT) de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y especialista en aseguramiento de flujo, expuso las determinaciones técnicas de la comisión científica en torno al aprovechamiento de yacimientos no convencionales de gas natural en el país.

La especialista de la UNAM reportó que la comisión científica recomienda verificar la factibilidad de estos proyectos en la cuenca de Sabinas-Burro-Picachos, localizada geográficamente en los estados de Coahuila y Nuevo León, así como la cuenca de Burgos, ubicada en el noreste de Tamaulipas.

En contraste, Gómora Figueroa enfatizó que se debe considerar la prohibición absoluta de las actividades en la cuenca de Tampico-Misantla, región que abarca el norte de Veracruz y el sur de Tamaulipas.

De acuerdo con la académica de la UNAM, esta recomendación se fundamenta en criterios esenciales de protección, entre ellos la preservación ambiental y el impacto social.

Adoptarán recomendaciones, dice Shenbaum

Durante la presentación, la mandataria anunció que el gobierno federal adoptará de manera íntegra las recomendaciones de este cuerpo colegiado, lo que incluye la prohibición de explotar yacimientos en la cuenca Tampico-Misantla y la restricción del uso de agua dulce en cualquier proyecto de extracción futura porque “está comprometida para el consumo humano y para el riego agrícola y para otras actividades”.

Con el objetivo de fortalecer el diseño de la política energética, Sheinbaum propuso que este grupo de especialistas continúe colaborando formalmente como un comité científico de apoyo y asesoría para la planeación y la soberanía energética del país.

En cuanto a la condición indispensable de verificar la disponibilidad de agua salada profunda en el subsuelo. La presidenta enfatizó que queda estrictamente prohibida la utilización de agua dulce, debido a que este recurso está comprometido para el consumo humano, el riego agrícola y otras actividades productivas locales.

Con el fin de cumplir este requerimiento técnico, Sheinbaum dijo que “lo que haríamos, pues sería iniciar a partir del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua pues pozos de exploración de agua para ver si hay agua salada”.

“Si no hay agua salada, pues ya se cierra la posibilidad de hacer cualquier tipo de explotación de gas no convencional”, aseveró.

La Presidenta destacó también que los trabajos de la comisión continuarán de la mano de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), previendo la presentación de informes públicos de avance en la conferencia matutina cada dos meses o dos meses y medio.

En abril pasado, Sheinbaum presentó al grupo de científicos, científicos, tecnólogos y académicos, quienes tendrán la tarea de evaluar bajo qué condiciones y en qué zonas es factible la explotación de gas no convencional en México.

La mandataria explicó que el objetivo principal de esta medida es reducir la dependencia energética de México, pues actualmente el país importa de Estados Unidos el 75 % del gas natural que consume.

Sheinbaum garantizó que, en caso de que los académicos determinen que la extracción es viable en un estado en particular -como puso de ejemplo a Coahuila-, el siguiente paso sería llevar a cabo una consulta con las poblaciones, “al trabajo con las comunidades para que sea una decisión colectiva”.