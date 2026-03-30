$!Explosión cerca del AIFA mata a ‘El Payín’, presunto operador criminal originario de Sinaloa

Un ataque con explosivos en el municipio de Tecámac, Estado de México, cobró la vida de dos hombres el domingo 29 de marzo de 2026, entre ellos Francisco Beltrán “N”, alias “El Payín”, señalado por autoridades como presunto operador de una estructura delictiva con raíces en Sinaloa. El estallido ocurrió en las inmediaciones del fraccionamiento Haciendas del Bosque mientras el vehículo en que viajaban circulaba por la zona, y movilizó de inmediato a cuerpos de emergencia y seguridad de la entidad.

La segunda víctima fue identificada como Humberto Raquel “N”, quien acompañaba a Beltrán “N” al momento del incidente. Según reportes de autoridades locales y de la Fiscalía del Estado de México, la detonación fue de gran intensidad y provocó la muerte inmediata de ambos ocupantes. Personal de seguridad acordonó el área durante varias horas mientras peritos realizaban el levantamiento de evidencias para determinar el origen del estallido.

Las investigaciones preliminares apuntan a la hipótesis de que el vehículo transportaba un artefacto explosivo que fue activado mientras circulaba, aunque las autoridades mexiquenses no descartan otras líneas de investigación. Una de las versiones que siguen los investigadores indica que el conductor habría recogido a Francisco Beltrán “N” minutos antes de la explosión en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), tras su llegada en un vuelo procedente de otra entidad, lo que ha abierto nuevas líneas de indagatoria respecto a un posible seguimiento previo a la víctima.