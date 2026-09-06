$!Explosión de pirotecnia deja 10 muertos y 49 heridos en Temascalcingo, Edomex

Diez personas murieron y 49 más resultaron heridas por la explosión de material pirotécnico almacenado en un cuarto contiguo al templo de la comunidad de Santa María Canchesdá, en el municipio de Temascalcingo, Estado de México, según información brindada por la Coordinación General de Protección Civil estatal.

El estallido ocurrió la noche del sábado 5 de septiembre durante la víspera de la fiesta patronal en honor a Nuestra Señora de la Luz.

La detonación se registró alrededor de las 21:00 horas, cuando decenas de habitantes se habían congregado frente a la parroquia para presenciar la quema de fuegos artificiales.

Adrián Hernández Romero, director general de la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México, informó que los artefactos se encontraban resguardados en una habitación aledaña al templo y que el techo del inmueble colapsó sobre las personas que permanecían en el sitio.

El derrumbe alcanzó muros y losa de la estructura religiosa. Del total de víctimas mortales contabilizadas en el primer corte, ocho perdieron la vida en el lugar y una más falleció en el Hospital General de Atlacomulco, a donde fue trasladada.