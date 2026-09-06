$!Explosión de pirotecnia deja 13 muertos y 49 heridos en Temascalcingo, Edomex

Trece personas murieron y 49 más resultaron heridas por la explosión de material pirotécnico almacenado en un cuarto contiguo al templo de la comunidad de Santa María Canchesdá, en el municipio de Temascalcingo, Estado de México, según información brindada por la Coordinación General de Protección Civil estatal.
El estallido ocurrió la noche del sábado 5 de septiembre durante la víspera de la fiesta patronal en honor a Nuestra Señora de la Luz.
La detonación se registró alrededor de las 21:00 horas, cuando decenas de habitantes se habían congregado frente a la parroquia para presenciar la quema de fuegos artificiales.
Adrián Hernández Romero, director general de la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México, informó que los artefactos se encontraban resguardados en una habitación aledaña al templo y que el techo del inmueble colapsó sobre las personas que permanecían en el sitio.
El derrumbe alcanzó muros y losa de la estructura religiosa. Del total de víctimas mortales contabilizadas en el primer corte, ocho perdieron la vida en el lugar y una más falleció en el Hospital General de Atlacomulco, a donde fue trasladada.
La cifra de decesos se elevó conforme avanzaron las labores de remoción de escombros y la atención hospitalaria de los lesionados de mayor gravedad.
La dependencia estatal detalló que sus brigadas trabajaron de manera conjunta con Unidades Municipales de Protección Civil y bomberos de la región, el Servicio de Urgencias del Estado de México, la Comisión Nacional de Emergencias y la Policía Estatal.
Al operativo se sumó maquinaria pesada para retirar los restos de la estructura, mientras vecinos de la localidad colaboraron en las tareas de rescate. Cuerpos de emergencia de Atlacomulco, Acambay y El Oro también arribaron a la zona.
“Se exhorta a evitar la zona y permitir el paso de las unidades de emergencia”, señaló la Coordinación General de Protección Civil estatal en su comunicación oficial durante las primeras horas del operativo.
El Instituto Mexicano del Seguro Social en la región Estado de México Poniente activó protocolos para la recepción de personas afectadas. La mayoría de los heridos fueron canalizados al Hospital General de Atlacomulco y a una clínica particular ubicada en la cabecera municipal de Temascalcingo. Entre los lesionados trasladados figuran cuatro menores de edad.
La Diócesis de Atlacomulco confirmó que dos sacerdotes de Santa María Canchesdá resultaron heridos y que ambos se encontraban fuera de peligro tras recibir atención médica, además de expresar condolencias a los familiares de las víctimas.
Según los reportes preliminares de las autoridades, el material pirotécnico resguardado en el cuarto contiguo al templo estaba destinado a la quema programada para el 6 de septiembre, jornada central de la festividad patronal de la comunidad.
Hasta el momento, las autoridades estatales no han precisado si existen permisos vigentes para el almacenamiento del material explosivo en el inmueble religioso ni el volumen de pólvora resguardado.
El saldo permanece sujeto a actualización conforme evolucione el estado de salud de las personas hospitalizadas.