$!Explosión de pirotecnia deja tres muertos y seis heridos en Pesquería, Nuevo León

Tres personas fallecidas y seis lesionados dejó una explosión en una vivienda que era utilizada como almacén de pirotecnia en los límites de los municipios de Pesquería y Apodaca, en Nuevo León
El siniestro ocurrió durante la noche de este viernes en el Fraccionamiento Los Olmos.
El incendio se intensificó debido a una fuga de gas que generó más detonaciones y mantuvo el fuego activo por más de 30 minutos.
Ante el riesgo de nuevas explosiones, cuerpos de rescate evacuaron de manera total la colonia mientras intentaban sofocar las llamas y buscar posibles víctimas entre los restos.
“Lo primero que comenzó a observarse fue pirotecnia, como si fueran cohetes estallando”, explicó Érick Cavazos, director de Protección Civil del Estado.
“La onda expansiva dañó más viviendas. Además, dos tuberías de gas se incendiaron, lo que agravó la situación”, añadió.
Indicó que el estallido fue “tan poderoso” que se escuchó a varios kilómetros y provocó el colapso total de tres viviendas, incluida la casa de dos pisos donde comenzó el siniestro, además de daños parciales en otras 19 casas del sector.
La estructura donde inició el incendio quedó reducida a escombros y arrastró consigo a las construcciones vecinas, generando una amplia zona de destrucción.
Abren albergue
Durante las labores de rescate, los equipos encontraron inicialmente el cuerpo de una mujer, así como a cinco personas heridas que fueron trasladadas a distintos hospitales.
Por su parte, el alcalde de Pesquería, Francisco Esquivel, aseguró la apertura de un albergue para los habitantes.
“Quiero invitar a los vecinos que ocupan albergue que se arrimen al área de la cancha (zona de reunión en la localidad), para ponernos de acuerdo y poderlos trasladar”, señaló en un video que compartió en sus redes sociales.
Localizan cuerpo de adolescente
Más tarde localizaron a otra víctima mortal entre los escombros, mientras que una tercera persona, la adolescente Ingrid Daina Macías Ruiz, de 15 años, murió mientras recibía atención médica.
Entre los heridos se encuentran Melany Ana Sofía Cisneros Rodríguez, de un año y medio; Luka Azael Delgado Rodríguez, de 3 años; Dayra Jimena García Zapata, de 15; Krisna Alizee Delgado Rodríguez, de 16; Jaime Martínez Ramírez, de 29, y Ana Elizabeth Rodríguez, de 39. García Zapata fue reportada en estado crítico, con quemaduras en la totalidad de su cuerpo.
La emergencia movilizó a corporaciones de Pesquería, Apodaca, Monterrey, Guadalupe, Juárez y al estado, quienes continúan evaluando daños y apoyando a las familias afectadas.
