$!Explosión de pirotecnia deja tres muertos y seis heridos en Pesquería, Nuevo León

Tres personas fallecidas y seis lesionados dejó una explosión en una vivienda que era utilizada como almacén de pirotecnia en los límites de los municipios de Pesquería y Apodaca, en Nuevo León

El siniestro ocurrió durante la noche de este viernes en el Fraccionamiento Los Olmos.

El incendio se intensificó debido a una fuga de gas que generó más detonaciones y mantuvo el fuego activo por más de 30 minutos.

Ante el riesgo de nuevas explosiones, cuerpos de rescate evacuaron de manera total la colonia mientras intentaban sofocar las llamas y buscar posibles víctimas entre los restos.

“Lo primero que comenzó a observarse fue pirotecnia, como si fueran cohetes estallando”, explicó Érick Cavazos, director de Protección Civil del Estado.