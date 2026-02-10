Explosión durante mantenimiento de ducto de Pemex en Oaxaca deja tres muertos y seis heridos

La dependencia señaló que el incidente ocurrió “durante un proceso ordinario de limpieza y mantenimiento interno de tuberías, lo que eventualmente habría provocado en primera instancia una explosión y, posteriormente un incendio en el predio donde se sitúa estación de rebombeo”.

La explosión derivó en la movilización de corporaciones de emergencia para atender a las personas afectadas. La CEPCYGR indicó que “las personas lesionadas fueron trasladadas a clínicas particulares para su valoración y atención médica; mientras que en el lugar continúan las labores de seguridad, mitigación de riesgos y resguardo del área por parte de corporaciones de emergencia”.

El saldo preliminar de víctimas también fue confirmado por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, quien informó sobre el hecho a través de su cuenta en la red social X.

“Hasta el momento se reportan seis personas lesionadas, quienes ya han sido trasladadas para recibir atención médica inmediata. Lamentablemente, tres personas fallecieron en este suceso. Envío mi solidaridad y mis condolencias a sus familiares”, publicó alrededor de la 1:10 de la tarde.

El mandatario estatal afirmó que, ante los hechos, “he girado instrucciones para brindar todo el apoyo necesario”.

La CEPCYGR aseguró que mantiene “coordinación permanente con las instancias correspondientes para el seguimiento de la situación”, mientras se desarrollan las acciones operativas para controlar totalmente el área afectada y evaluar posibles riesgos adicionales.