En un mensaje publicado en sus redes, el presidente municipal de Tequila, José Alfonso Magallanes, pidió a la población resguardarse en sus domicilios.

“Ante esta situación que se está viviendo en Tequila, en la tequilera, con estas explosiones, ya se está atendiendo por parte de Protección Civil, está Cruz Roja, está Seguridad Pública y Vialidad, pedirte de favor no acerques a Centro Histórico, busca a tus familiares, resguárdense en sus domicilios, pero no se metan al primer cuadro porque todavía no se puede controlar la situación, te pedimos que protejas a los tuyos”.

Personal de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jalisco acudieron para apoyar en las labores de inspección y rescate de posibles lesionados. En el lugar también se encuentra personal de la Fiscalía estatal y del Instituto de Ciencias Forenses para realizar el levantamiento de los cuerpos y las primeras investigaciones.