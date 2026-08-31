Explosión frente a comandancia de Ojocaliente, Zacatecas, deja siete heridos

Un ataque con un artefacto explosivo registrado la noche del domingo en las inmediaciones de la Comandancia de Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, dejó un saldo de siete personas lesionadas, entre ellas seis civiles y una elemento de la Policía Municipal, además de daños en 11 vehículos particulares y dos patrullas, según informó el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes.

Según los reportes oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, el explosivo fue colocado en un automóvil particular y generó daños físicos en la Comandancia y en inmuebles ubicados en las inmediaciones.

Versiones preliminares indicaron que hombres a bordo de un vehículo habrían lanzado el artefacto frente a las instalaciones policiales.

Las seis personas civiles lesionadas recibieron atención médica en centros hospitalarios cercanos. Las autoridades no detallaron la gravedad de las lesiones.

Elementos de rescate atendieron los daños y el incendio provocados por la detonación.

Tras el ataque, las corporaciones de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo de seguridad reforzado en Ojocaliente y sus accesos viales para localizar a los responsables.

Reyes confirmó que la situación en el municipio quedó bajo control después del despliegue de las fuerzas de seguridad.

La Mesa Estatal de Construcción de Paz dará a conocer nuevos detalles conforme avancen las investigaciones.

En respuesta a la emergencia, el Presidente Municipal de Ojocaliente, Juan Manuel Zambrano, anunció medidas preventivas inmediatas para resguardar la integridad de habitantes y visitantes. Entre ellas destacó la cancelación definitiva del evento de coronación de la Reina de la Feria 2026, determinación adoptada para evitar aglomeraciones.

La administración municipal también dispuso la suspensión de clases en todos los niveles educativos dentro de la cabecera municipal hasta nuevo aviso, así como el cierre de la atención administrativa en las oficinas de la presidencia municipal y sus dependencias.

Únicamente permanecerán operativas de manera permanente las áreas de emergencia y los servicios esenciales.

Zambrano informó que el Gobierno local se mantiene en sesión permanente y en coordinación con los tres órdenes de Gobierno para restablecer el orden en la demarcación. Las autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a conservar la calma, evitar la difusión de rumores y mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales.

El atentado se sumó a un ataque previo contra fuerzas de seguridad pública de Zacatecas registrado en los límites con Aguascalientes, en el que también resultaron heridos un policía y civiles.