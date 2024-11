Expo Ganadera y Palenque Culiacán se suspendieron por cantantes de narcocorridos: Rocha Moya

Rubén Rocha Moya afirmó que los eventos de la Expo Ganadera y el Palenque fueron cancelados por la presencia de cantantes de narcocorridos, los cuales son generadores de violencia.

Tras salir del Palacio Nacional, donde sostuvo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum y otros gobernadores, para evaluar avances del IMSS Bienestar, el mandatario sinaloense descartó que la cancelación de la Expo Ganadera 2024 estuviera relacionada con la manta que se instaló el domingo 10 de noviembre de 2024, en Culiacán, en la que se plantearon amenazas directas contra él y su familia.

“Tuvimos que suspender la feria porque ahí concurren diferentes factores que te pueden generar violencia y hay que evitar cualquier tipo de problema”, insistió Rocha Moya, quien al ser cuestionado por representantes de diversos medios de comunicación, respecto a si influyó la manta en la cancelación, lo negó.

“No, pues la manta y otras cosas, pero no eso. Lo que influye es, por ejemplo, que hay cantantes de corridos de estos y de aquellos y tienes particulares que van a exponer y que tienen que resolver. Todos resolvieron cuidando sus intereses y es una suma, finalmente nosotros estamos en la obligación de dar seguridad a cualquier acto público”, enfatizó el Gobernador.

También añadió que, por ejemplo, no había suspendido ni un solo juego de béisbol en dicha entidad.

“Están llenos los estadios, pero tienen otros ingredientes y otros componentes. A todos de cualquier manera les tenemos que dar cuidado y los estamos cuidando, pero todavía tenemos brotes y mientras eso exista no podemos decir ‘ya terminamos’”, explicó el Gobernador, quien, sin embargo, reconoció que existía violencia en Sinaloa y la seguían combatiendo.

“Ya se ha avanzado en ese combate, pero no nos descuidamos porque ahí hay presencia”, expresó el mandatario sinaloense. “¿Qué tan lejos está la pacificación de Sinaloa?”, le preguntó una reportera. “No la puedo cuantificar, pero yo digo que llevamos un avance muy, muy importante. Veo un operativo muy consolidado con las fuerzas federales y con las autoridades estatales. Vamos bien”, respondió.

Por último, respecto a si lo habían citado a declarar por el caso de la presunta privación ilegal de la libertad de Ismael Mario Zambada García, alias “El Mayo”, el gobernador dijo que no, porque no había razón para ello. “No, no tienen por qué citarme a declarar”, expresó.