Exportación de aguacate se reanudará tras acuerdo entre empacadoras y trabajadores

La exportación de aguacate mexicano se reanudará este jueves 5 de noviembre, luego de que empacadoras y trabajadores alcanzaron un acuerdo la noche del martes, tras varias semanas de afectaciones en los cortes por las diferencias relacionadas con el precio del fruto, informó Columba Jazmín López Gutiérrez, Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural.
Durante la conferencia presidencial, la funcionaria detalló que el acuerdo se concretó alrededor de las 23:00 horas y permitirá retomar las actividades de agroexportación.
“Se logró un acuerdo entre las empresas empacadoras y los trabajadores. Se acordó que mañana se restablece la agroexportación”, señaló.
López Gutiérrez explicó que el conflicto se originó por la reducción del precio del aguacate, que llegó a venderse en 13 pesos y alcanzó un máximo de 20 pesos en algunas zonas.
Esta situación provocó inconformidad entre los productores, quienes señalaron que esos montos no cubrían sus costos de producción; además, afectó a los jornaleros agrícolas debido a que los cortes estuvieron interrumpidos durante tres semanas.
La Presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó parte de la reducción de precios a la competencia de otros países que también producen aguacate y han ganado presencia en el mercado.
Indicó que su gobierno mantiene conversaciones con productores, cortadores y agroexportadores, así como con Estados Unidos, para buscar condiciones que permitan garantizar tanto la continuidad de las exportaciones como mejores condiciones para la comercialización del fruto.
La Secretaria de Agricultura también aclaró que algunos videos difundidos durante los días de conflicto correspondían a situaciones distintas a las que se señalaron públicamente.
Uno de ellos mostraba un cargamento de aguacate en Jalisco que no estaba destinado a la agroexportación, sino que se dirigía a una planta procesadora de aceite de aguacate.
Sobre otro incidente ocurrido en Nayarit, López Gutiérrez precisó que el gusano reportado no se encontraba en el aguacate, sino fuera del fruto y en las cajas utilizadas para su traslado. Añadió que ese cargamento no salió a exportación.
Descartan presencia de gusano barrenador en aguacate de exportación
La funcionaria aseguró que en 28 años de exportaciones desde Michoacán no se ha registrado ningún caso de gusano barrenador y destacó que el estado cuenta con 50 municipios libres de esta plaga.
Explicó que Senasica y las juntas locales de sanidad vegetal mantienen la identificación y vigilancia de las parcelas, cuyos productores reciben capacitación constante.
De acuerdo con un comunicado de Agricultura, 93 por ciento de la superficie cultivada de aguacate en México está certificada como zona libre de barrenadores del hueso y de las ramas.
Esto representa 243 mil 926 hectáreas en 15 entidades, con beneficios para más de 94 mil productores de pequeña y mediana escala. La dependencia precisó que el reconocimiento comprende 103 municipios y 12 zonas agroecológicas, con una vigencia de 24 meses, sujeta al cumplimiento de las medidas fitosanitarias.
Sheinbaum también informó sobre la implementación de un certificado laboral de agroexportación, actualmente en fase piloto, para garantizar que los trabajadores relacionados con la producción y el corte del aguacate cuenten con seguridad social.
El documento permitirá verificar que los jornaleros y cortadores estén registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, como requisito para exportar.
Otro de los requisitos será acreditar que los cultivos no provienen de terrenos deforestados.
La Presidenta explicó que el certificado federal de no deforestación será emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aunque el mecanismo todavía está en desarrollo.
La Secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, informó que tienen identificadas alrededor de 5 mil huertas en Michoacán y Jalisco sobre las que mantienen labores de vigilancia para evitar la pérdida de cobertura forestal.
En tanto, el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, informó que también se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Franja Michoacán de Aguacate, con el propósito de otorgar la denominación de origen al producto y fortalecer su protección.