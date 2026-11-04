Exportación de aguacate se reanudará tras acuerdo entre empacadoras y trabajadores

La exportación de aguacate mexicano se reanudará este jueves 5 de noviembre, luego de que empacadoras y trabajadores alcanzaron un acuerdo la noche del martes, tras varias semanas de afectaciones en los cortes por las diferencias relacionadas con el precio del fruto, informó Columba Jazmín López Gutiérrez, Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural.

Durante la conferencia presidencial, la funcionaria detalló que el acuerdo se concretó alrededor de las 23:00 horas y permitirá retomar las actividades de agroexportación.

“Se logró un acuerdo entre las empresas empacadoras y los trabajadores. Se acordó que mañana se restablece la agroexportación”, señaló.

López Gutiérrez explicó que el conflicto se originó por la reducción del precio del aguacate, que llegó a venderse en 13 pesos y alcanzó un máximo de 20 pesos en algunas zonas.

Esta situación provocó inconformidad entre los productores, quienes señalaron que esos montos no cubrían sus costos de producción; además, afectó a los jornaleros agrícolas debido a que los cortes estuvieron interrumpidos durante tres semanas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó parte de la reducción de precios a la competencia de otros países que también producen aguacate y han ganado presencia en el mercado.

Indicó que su gobierno mantiene conversaciones con productores, cortadores y agroexportadores, así como con Estados Unidos, para buscar condiciones que permitan garantizar tanto la continuidad de las exportaciones como mejores condiciones para la comercialización del fruto.

La Secretaria de Agricultura también aclaró que algunos videos difundidos durante los días de conflicto correspondían a situaciones distintas a las que se señalaron públicamente.

Uno de ellos mostraba un cargamento de aguacate en Jalisco que no estaba destinado a la agroexportación, sino que se dirigía a una planta procesadora de aceite de aguacate.

Sobre otro incidente ocurrido en Nayarit, López Gutiérrez precisó que el gusano reportado no se encontraba en el aguacate, sino fuera del fruto y en las cajas utilizadas para su traslado. Añadió que ese cargamento no salió a exportación.



Descartan presencia de gusano barrenador en aguacate de exportación

La funcionaria aseguró que en 28 años de exportaciones desde Michoacán no se ha registrado ningún caso de gusano barrenador y destacó que el estado cuenta con 50 municipios libres de esta plaga.

Explicó que Senasica y las juntas locales de sanidad vegetal mantienen la identificación y vigilancia de las parcelas, cuyos productores reciben capacitación constante.