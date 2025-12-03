Expulsan al PRI de la organización Internacional Socialista

El Partido Revolucionario Institucional fue expulsado de la Internacional Socialista, organización encabezada por el Presidente de España, Pedro Sánchez, que agrupa a partidos de izquierda y progresistas de todo el mundo.

Según una publicación del diario español El País, de este 3 de diciembre, la resolución fue emitida por el Comité de Ética del organismo internacional debido a “sus acciones”, luego de que el partido político mexicano se mostró inconforme con “procesos internos”.

El PRI rechazó la versión y aseguró, a través de sus redes sociales, que no fue expulsado, sino que decidió abandonar la agrupación.

“La IS, bajo la presidencia de Pedro Sánchez (quien adicionalmente ostenta la Presidencia de España), se ha convertido en una organización unilateral, opaca, evasiva, ineficiente, anticuada, burocrática, agresiva, antidemocrática y corrupta”, señaló el tricolor.

Con la ruptura, México dejó de figurar en el mapa interactivo del portal web de la IS, en el que se señalan a todos los países con fuerzas políticas adheridas a la organización.

El 27 de noviembre pasado, el PRI envió una carta dirigida al Presidium de la IS en la que denunció anomalías en la gestión de Pedro Sánchez y anunció que se reservaba su derecho de participación en la asociación.

En la misiva, el partido acusó que el Comité de Ética está siendo utilizado como brazo ejecutor para dictaminar, amenazar y descalificar a partidos miembros que han levantado la voz para señalar la incompetencia de la dirigencia.

A decir del PRI, Sánchez reprime y censura a los países cuyas “expresiones puedan dañar las relaciones exteriores de España con el resto del mundo”.

“Por ejemplo, los fuertes y contundentes señalamientos que el PRI ha realizado sobre la pérdida de garantías constitucionales y democráticas en México”, sostuvo el instituto político.