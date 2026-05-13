Exsecretario de Marina, no está siendo investigado: Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no existe una investigación en contra del Almirante Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina con López Obrador, por el caso relacionado con una red de huachicol fiscal y tras la detención en Argentina de su sobrino, el contralmirante Fernando Farías Laguna.
Cuestionada en su conferencia matutina, la Mandataria federal recordó que recibió una carta del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, también sobrino de Ojeda Durán, en la que denunció presuntas irregularidades en el proceso judicial que enfrenta por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.
“Recibí una carta de uno de ellos de manera personal, diciendo que en realidad ellos no habían cometido ningún delito, pero es algo que no lo defino yo, lo define la Fiscalía General de la República; es muy importante que la fiscalía muestre las pruebas en la medida de lo posible”.
“Este delito grave, el huachicol fiscal, contrabando de diésel, estaba vinculado también con distintas empresas en México, porque alguien tenía que mover el combustible y ponerlo en gasolineras”.
“¿Tiene usted conocimiento de si el exsecretario de Marina en su momento presentó una denuncia?”, se le preguntó en conferencia.
“Lo mencionó aquí el entonces Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, que había presentado el exsecretario de Marina una denuncia y que eso dio pie a que se abrieran una serie de carpetas de investigación, por eso no hay una investigación contra el exsecretario“, afirmó Sheinbaum.
La carta enviada a Sheinbaum fue fechada el 10 de mayo desde el penal del Altiplano, en el Estado de México, y en esta el exmando naval aseguró que fue vinculado a proceso “sin prueba alguna que cuente con circunstancias de tiempo, modo y lugar”.
En abril, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la captura de Fernando Farías Laguna, quien permanecía prófugo de la justicia mexicana, por lo que desde 2025 la Interpol había emitido una ficha roja para su búsqueda en 192 países.
Su detención fue un eslabón crucial dentro de una trama que configuró el primer caso de corrupción a gran escala descubierto en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual sacudió desde dentro a la Secretaría de la Marina (Semar).
Posteriormente, el Gobierno de México dio a conocer que busca que el contralmirante sea deportado de Argentina para que sea juzgado por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos.
Actualmente, Farías Laguna es señalado como el líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos, con el objetivo de evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
La Presidenta Claudia Sheinbaum declaró entonces que Farías Laguna habría ingresado a Argentina con un pasaporte falso, por lo que se buscaría su deportación en lugar de una extradición.
“Se están haciendo todas las gestiones necesarias con el gobierno de Argentina, de la Fiscalía General de la República (FGR) y Relaciones Exteriores para ver si puede haber una deportación, porque él entra con un pasaporte falso a Argentina“, informó.