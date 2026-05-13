Exsecretario de Marina, no está siendo investigado: Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no existe una investigación en contra del Almirante Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina con López Obrador, por el caso relacionado con una red de huachicol fiscal y tras la detención en Argentina de su sobrino, el contralmirante Fernando Farías Laguna.

Cuestionada en su conferencia matutina, la Mandataria federal recordó que recibió una carta del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, también sobrino de Ojeda Durán, en la que denunció presuntas irregularidades en el proceso judicial que enfrenta por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.

“Recibí una carta de uno de ellos de manera personal, diciendo que en realidad ellos no habían cometido ningún delito, pero es algo que no lo defino yo, lo define la Fiscalía General de la República; es muy importante que la fiscalía muestre las pruebas en la medida de lo posible”.

“Este delito grave, el huachicol fiscal, contrabando de diésel, estaba vinculado también con distintas empresas en México, porque alguien tenía que mover el combustible y ponerlo en gasolineras”.

“¿Tiene usted conocimiento de si el exsecretario de Marina en su momento presentó una denuncia?”, se le preguntó en conferencia.

“Lo mencionó aquí el entonces Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, que había presentado el exsecretario de Marina una denuncia y que eso dio pie a que se abrieran una serie de carpetas de investigación, por eso no hay una investigación contra el exsecretario“, afirmó Sheinbaum.

La carta enviada a Sheinbaum fue fechada el 10 de mayo desde el penal del Altiplano, en el Estado de México, y en esta el exmando naval aseguró que fue vinculado a proceso “sin prueba alguna que cuente con circunstancias de tiempo, modo y lugar”.