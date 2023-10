La Suprema Corte de Justicia de la Nación desmintió lo dicho por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre el hecho de que si se extinguiera 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación y permitiera al Gobierno Federal disponer de aproximadamente 15 mil 450 millones de pesos, los trabajadores no resultarían afectados, ya que lo que se buscaba, según él, era acabar con los privilegios de los ministros del máximo tribunal constitucional.

“La extinción de los fideicomisos sí afecta los derechos laborales de las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Al menos seis fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales, cuyo cumplimiento constituyen derechos de las y los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro”, explicó la SCJN, en una nota informativa.

El máximo tribunal constitucional sostuvo que dichos derechos están reconocidos en la Constitución, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como en las Condiciones Generales de Trabajo del personal de confianza de la SCJN, de los empleados del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), además de los mil 700 jueces y magistrados federales.

“El personal operativo del PJF, que representa más del 60 por ciento de la plantilla, es el principal beneficiario de las prestaciones laborales vinculadas a los fideicomisos”, enfatizó la SCJN, que agregó que ninguno de los fideicomisos contemplaba prestaciones para los ministros del máximo tribunal constitucional.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se enfocó en tres fideicomisos para pago de pensiones complementarias: uno para gastos médicos extraordinarios, otro para vivienda de jueces y magistrados que son adscritos a ciudades en las que no residían, además del fondo para construcción de infraestructura necesaria, para la implementación de reformas como la penal y laboral.

Respecto a este último, la SCJN insistió que desaparecerlo ponía en riesgo obras necesarias para cumplir compromisos internacionales, como el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) que exigía nuevos tribunales laborales.

No obstante, el máximo tribunal constitucional también señaló que entre los fideicomisos que se pretendían desaparecer estaban incluidos la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del PJF, que regula el Plan de Apoyos Médicos Complementarios y de Apoyo Económico Extraordinario para los Servidores Públicos y el Acuerdo general del Pleno del CJF.

“La administración de los fideicomisos sí es transparente y cuenta con mecanismos de rendición de cuentas, por lo que la iniciativa aprobada no significa una mejora en este rubro”, concluyó la SCJN, que no hizo referencia a otros fideicomisos, como el Fondo Jurica o el de remanentes presupuestales.

La propuesta de AMLO

El 12 de octubre de 2023, el Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a los ministros de la SCJN que los recursos de los fideicomisos que tenía el Poder Judicial de la Federación fueran destinados a becas para estudiantes pobres del país.

Insistió en que eliminar los fideicomisos no iba a afectar a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, porque se trataba de un “guardadito” de los altos funcionarios del PJF, para mantener sus privilegios.

“Sería bueno que explicaran los de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, cómo se fue constituyendo este fideicomiso y es muy poco lo que se ejerce, se va acumulando cada vez más y ahí se tiene un guardadito, entonces, no va a afectar a los trabajadores”, pidió López Obrador.

“Entonces cuando me preguntan en qué podría utilizarse, pues en eso, qué mejor que eso. Ahora que estamos hablando del tema y todo se transparenta, a lo mejor los mismos ministros resuelven hoy que están de acuerdo, que se utilice lo del fideicomiso dedicado a privilegios para las becas de estudiantes, sería extraordinario”, destacó el mandatario nacional.

El Presidente de la República invitó a los integrantes del PJF a actuar bajo el principio de la austeridad republicana, como lo recomendaba Benito Juárez García. Según él, los funcionarios del Poder Judicial de la Federación actúan en contra de los principios juaristas, ya que tenían salarios de 700 mil pesos mensuales, cuando el promedio de los mexicanos ganaba 16 mil.

“No hay ningún problema porque se trata de privilegios, no se van a quedar sin sueldos, sin sus prestaciones básicas, no se va a cerrar ningún juzgado, no se va a despedir a nadie. En el caso de que la Cámara de Diputados resuelva sobre esto, aunque los conservadores, bueno ya no puedo decir eso, bueno los reaccionarios. Ayudaría muchísimo, por ejemplo, para becas de estudiantes de familias pobres porque solo en el nivel medio superior las becas son universales”, insistió el titular del Poder Ejecutivo Federal.