Extorsión tiene de rodillas a empresarios, advierte Coparmex

La extorsión es el delito que tiene de rodillas a miles de empresarios y está matando a las Mipymes, advirtió la Coparmex durante su Congreso Nacional que se celebra en Tijuana.

“La extorsión tiene de rodillas a miles de empresarios, matando a las Mipymes y provocando migración silenciosa por la falla institucional”, estableció en un posicionamiento.

Expuso que hay 8 mil 585 víctimas de extorsión en 43 municipios fronterizos y que crece sin freno sin consecuencia y sin respuesta del Estado.

Por este escenario donde sin seguridad no es posible nada, el líder nacional de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, se pronunció para que el Gobierno federal encabece una estrategia nacional contra la extorsión más allá de ciclos, partidos y grupos políticos.

Demanda además que se erradiquen las redes de colusión en estados y municipios.

No obstante, dijo que el País aún no está condenado, pero exige a un Estado que actúe y una sociedad dispuesta.

“Hoy hacemos un llamado firme, directo y responsable a quienes tienen la obligación de garantizar la justicia. Al Gobierno federal que encabece una estrategia nacional contra la extorsión con perspectiva de Estado más allá de ciclos, partidos y grupos políticos. Que erradiquen las redes de colusión que hacen posible la impunidad y a los congresos y autoridades locales armonizar la legislación y organizar presupuestos y estructuras”.

Recalcó que México merece ser tratado mejor con justicia, presupuesto y que los municipios depuren, fortalezcan y capaciten a sus corporaciones policiales.

“Cada semana, cada día hay hechos dolorosos que nos confirman que vivimos en un País donde la violencia cotidiana crece, donde la extorsión estrangula economías locales, donde la impunidad alimenta el enojo social y donde la ausencia del Estado abre espacios que jamás debieron perderse”.

Puso de ejemplo el reciente asesinato del Presidente Municipal de Uruapan, Carlos Manzo, y que las movilizaciones que generaron y que continuan son un reflejo del descontento que cruza generaciones, profesiones y regiones.

El líder nacional se pronunció desde Tijuana como una ciudad símbolo de resiliencia, frontera de oportunidades, pero también espejo de las urgencias que enfrenta México en materia de seguridad.

Este pronunciamiento lo hizo acompañado de los 71 presidentas y presidentes de los centros de Coparmex del País, donde sin distingo al igual que la sociedad se dijeron cansados de vivir con miedo.

“Actualmente levantan la voz jóvenes, médicos, enfermeras, trabajadores del poder judicial, transportistas, agricultores y estudiantes. Voces distintas que demuestran un País cansado de vivir con miedo, cansado de la incertidumbre, cansado de la falta de respuesta”, asentó.

En el Encuentro Nacional de Coparmex se pronunciaron contra la extorsión y cobro de piso porque se ha convertido en un poder económico y político que define territorio y sectores económicos ante la ausencia institucional.

“Detrás de ese enojo están una multiplicidad de delitos, pero sin duda especialmente graves los de extorsión y cobro de piso. Estas prácticas dejaron de ser marginales para convertirse en una estructura de control económico y político que define la vida en demasiados territorios y sectores económicos. No podemos permitir que los grupos que operan fuera de la Ley sustituyan al Estado decidiendo quién invierte, que marca quién abre, quién cierra, quién se va, quién se queda”, asentó.

El Encuentro Nacional Coparmex es el evento más relevante de la Confederación Patronal de la República Mexicana que se desarrolla en Tijuana.

Más de 100 ciudades están representadas por dirigentes de Coparmex participando en conferencias de primer nivel, liderazgo y visión empresarial.

A lo largo de tres días, se realizan conferencias magistrales y paneles de expertos.

El encuentro reunió a empresarios de alto nivel, en espacios de networking y actividades sociales.