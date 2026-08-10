EZLN convoca a marcha y encuentros con colectivos de búsqueda en CDMX

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció que uno de los principales objetivos de su próxima visita a la Ciudad de México en diciembre será reunirse con colectivos y colectivas de búsqueda de personas desaparecidas, a quienes busca escuchar y expresar su respaldo en la exigencia de verdad y justicia.

En un comunicado, el EZLN informó que pretende encontrarse con grupos de búsqueda de México y Centroamérica, sin distinción de ubicación geográfica, calendario, color, raza, lengua, creencias religiosas, historia o simpatía política, siempre que tengan interés en participar.

El segundo objetivo es reunirse con grupos, colectivos, movimientos y organizaciones de la Sexta en Ciudad de México y sus alrededores, con el propósito de acordar actividades y explorar una segunda etapa del capítulo México de la llamada Gira por la Vida.

Una de las actividades planteadas por el EZLN está una marcha-manifestación bajo el lema “Todas las luchas y una demanda en común: Verdad y Justicia para las ausencias”, aunque aún no define fecha ni hora, ni punto de encuentro.

La Comisión Sexta también llamó a personas, grupos, colectivos, movimientos y organizaciones de la Sexta, así como a quienes firmaron la Declaración por la Vida, a reunirse, discutir y proponer actividades para el viaje.

EZLN solicita apoyo

Asimismo, indicó que para organizar los encuentros, el EZLN solicitó el apoyo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), con respaldo de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y otras organizaciones de defensa de los derechos humanos.

El Frayba abrió el correo dondeestan@frayba.org.mx para que los grupos, colectivos, colectivas, movimientos y organizaciones interesados propongan las fechas en las que podrían reunirse con la delegación zapatista durante diciembre de 2026 en la Ciudad de México.