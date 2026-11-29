Por Israel Fuguemann

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chiapas._ La caravana zapatista no pudo emprender su viaje hacia la Ciudad de México el sábado. Ya entrada la noche, tras haber comenzado el abordaje, la comandancia general del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ordenó interrumpir la salida y regresar al Centro Indígena de Capacitación Integral (CIDECI-Unitierra) debido a un problema logístico con el transporte. Fueron nueve autobuses los que faltaron de los cerca de 40 programados —unidades equivalentes al traslado de unos 300 integrantes de la delegación—, sin que hasta el momento se conozcan las causas del incumplimiento. Ante el déficit de vehículos, la dirigencia determinó suspender temporalmente el trayecto por razones de seguridad, bajo la premisa de que el contingente de mil 580 personas debe viajar completo y no puede fragmentarse. Horas antes de que se frenara la partida, todo parecía listo para iniciar la travesía de casi 900 kilómetros. El murmullo de cientos de pasos sobre la tierra suelta había comenzado a escucharse desde la tarde, cuando mujeres y hombres de distintos pueblos indígenas de las montañas y la Selva chiapaneca formaron filas que parecían inacabables en el camino de terracería del CIDECI, donde permanecieron concentrados durante tres días.

Integrantes de la comitiva portan pasamontañas, gorros con estrellas rojas y chalecos de identificación.

Vestían chalecos fluorescentes verdes con la leyenda “Delegación zapatista” al frente y un número en la espalda para identificarse dentro de sus contingentes. El paso de cientos de personas levantaba polvo, mientras el intenso sol que se asomó el sábado en San Cristóbal iluminaba los pasamontañas, las mascarillas y los gorros con estrellas rojas y letras bordadas con las siglas de su movimiento, EZLN, con los que cubrían sus rostros. Llevaban mochilas, maletas, costales y cajas con lo necesario para permanecer unos 40 días fuera de sus comunidades. Su destino previsto es la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, en la Ciudad de México, donde descansarán, comerán y sostendrán encuentros con familias de personas desaparecidas y organizaciones que respondieron a su convocatoria hasta enero próximo. Esta vez, el centro de la gira no será únicamente la voz del zapatismo, sino las de quienes buscan a sus familiares desaparecidos. De acuerdo con el subcomandante insurgente Moisés, cerca de 800 familias ya se habían registrado para participar en los diálogos, una cifra que podría aumentar durante los siguientes días. El viernes 27 de noviembre, la delegación sostuvo en el CIDECI un primer encuentro a puerta cerrada con más de 70 familias y colectivos de Chiapas y Guatemala, marcado por los testimonios de madres, padres y familiares que compartieron sus procesos de búsqueda.

Moisés dijo que escuchar directamente esos relatos no los dejó satisfechos; por el contrario, aseguró que el dolor que encontraron era peor de lo que habían imaginado, aunque esos testimonios les dieron energía para continuar y reforzaron lo que llamó la “digna rabia”. “Nos decimos nosotros mismos: no hay que rendirse, no hay que venderse y no hay que claudicar”, expresó. Ese mismo mensaje lo dirigió a las personas que buscan, a quienes ofreció llevar sus relatos y fichas de búsqueda a las comunidades y a la ciudad para que otro ejército, el civil o social, pueda ayudar a difundirlas. “Estamos dispuestos a escucharlas y traerlas y regar con nuestros pueblos de miles de compañeros que se quedan”, afirmó.

Las denuncias que acompañan la movilización Antes del fallido intento de partida, Moisés retomó las denuncias que el EZLN ha difundido durante las últimas semanas a través de su sitio Enlace Zapatista y mediante el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba). Acusó a los tres niveles de gobierno de no intervenir ante los conflictos que enfrentan pueblos zapatistas y advirtió que la gira podría adquirir un carácter antigubernamental si no hay respuesta. En el ejido La Culebra, explicó el subcomandante, personas identificadas con el partido Morena cercaron la única clínica de la localidad para impedir el acceso de promotoras y promotores de salud, además de bloquear una cooperativa comunitaria sin que las autoridades intervinieran. A ello se suma el conflicto por la construcción de la autopista de Palenque a San Cristóbal de las Casas. Moisés afirmó que maquinaria trabaja sobre tierras recuperadas por el movimiento y detalló que tres máquinas habían avanzado unos 100 metros en una franja de 100 metros de ancho. Sostuvo que no permitirán que la carretera atraviese esos terrenos y aseguró que ya enviaron videos de las obras a personas defensoras de derechos humanos. El tercer foco de tensión ocurre en el predio conocido como Belén, donde, de acuerdo con su relato, unos 15 grupos de personas llegaron nuevamente para intentar desalojar a las familias que habitan el lugar. Denunció que fueron amenazadas con represalias si no abandonaban el predio y señaló que la presencia de niñas y niños impidió que el desalojo se consumara en ese momento.

Moisés confirmó que el capitán Marcos permanecerá en la Selva para atender posibles contingencias.