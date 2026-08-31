Falla en dos líneas de transmisión deja sin luz a Quintana Roo, Yucatán y Chiapas

La desconexión de dos líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) provocó una interrupción parcial del suministro eléctrico en los estados de Quintana Roo, Yucatán y Chiapas la noche del 31 de agosto de 2026, con afectaciones simultáneas en la señal de telefonía celular en diversos puntos de las entidades.

En Quintana Roo, los reportes por falta de energía se concentraron en Cancún, donde numerosas colonias y supermanzanas quedaron sin electricidad. Las afectaciones también alcanzaron a Playa del Carmen, Tulum, Cozumel, Isla Mujeres, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón Pompeyo Blanco.

La interrupción dejó fuera de operación semáforos en distintas vialidades, lo que complicó la circulación vehicular durante la noche. A la falla eléctrica se sumaron problemas en las telecomunicaciones, ya que usuarios de diferentes zonas reportaron pérdida o intermitencia de la señal de telefonía celular, lo que dificultó las llamadas y otros servicios móviles.

En Yucatán, Mérida quedó parcialmente a oscuras. Las áreas norte, poniente y centro de la ciudad, así como algunos sectores del oriente, registraron la suspensión del servicio, situación que también alcanzó colonias de los municipios de Kanasín y Umán. La ciudad registró una temperatura de 30 grados Celsius durante el apagón.

Calles y avenidas de la capital yucateca permanecieron sin iluminación y varios semáforos dejaron de funcionar, por lo que elementos de seguridad intervinieron en algunos de los puntos con mayor carga vehicular para agilizar el tránsito y prevenir incidentes. Policías estatales apoyaron en el control de la circulación en los cruceros más complicados.

La CFE informó mediante sus redes sociales que la falla se originó en la red de transmisión. “Derivado de la desconexión de dos líneas de transmisión se afectó parcialmente el suministro de energía eléctrica a usuarios de Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, personal de CFE se encuentra en maniobras de restablecimiento para recuperar el suministro a la brevedad posible”, señaló la empresa productiva del Estado.

La CFE agregó que “para la atención del evento se ha establecido comunicación con los gobiernos estatales correspondientes”, sin precisar el tiempo necesario para normalizar por completo el suministro. La empresa indicó que dará a conocer los avances del restablecimiento mediante sus canales institucionales.

Hasta las 20:30 horas, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán no había reportado accidentes relacionados con la interrupción del suministro eléctrico. Ante las condiciones de poca visibilidad y el funcionamiento irregular de los semáforos, las autoridades recomendaron a los automovilistas circular con precaución y reducir la velocidad.

Mientras las cuadrillas continuaban con las maniobras de recuperación, miles de usuarios de la península de Yucatán y de Chiapas permanecían a la espera del regreso del servicio, en una región donde la demanda eléctrica se mantiene elevada por las condiciones de temperatura y por la actividad turística concentrada en el Caribe mexicano.