Falla masiva deja fuera de línea portales del Gobierno Federal

Los sitios de internet del Gobierno Federal alojados en el dominio gob.mx presentaron una falla generalizada la tarde del 19 de agosto de 2026, que impidió el acceso a información y servicios de diversas dependencias del Estado mexicano durante varios minutos.

Un monitoreo constató que no fue posible ingresar a los portales de la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar). También registró fallas el sitio de la Secretaría de Bienestar, donde se concentra toda la información respecto a los programas sociales del Gobierno Federal.

Al intentar acceder a las páginas aparecieron los mensajes de error “404 Not Found” y “503 Service Temporarily Unavailable”, códigos que corresponden, respectivamente, a contenido no localizado y a servicio temporalmente no disponible.

En el portal del Banco del Bienestar se desplegó un mensaje distinto: “500 Internal Server Error”, acompañado de una indicación dirigida al administrador del sitio para revisar los archivos de registro de la aplicación web y del servidor con el fin de identificar el origen del problema.

A las 16:54 horas, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) informó que los sitios del dominio gob.mx se encontraban temporalmente inhabilitados por un corte de conectividad y estimó que quedarían rehabilitados en un plazo de 25 minutos.

“La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones informa que los sitios https://gob.mx se encuentran temporalmente inhabilitados por un corte de conectividad”, señaló la dependencia, que agregó que avisaría de inmediato cuando el servicio fuera restablecido.

La interrupción afectó el acceso a trámites y consultas en línea que concentran los portales gubernamentales, entre ellos los relacionados con los programas sociales federales y los servicios financieros del Banco del Bienestar, institución encargada de la dispersión de esos apoyos.