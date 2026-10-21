$!‘Falla técnica’: Lydia Cacho cuestiona nuevo retraso en el juicio contra Mario Marín

Debido a fallas en el sistema de videoconferencia Webex utilizado por el Poder Judicial de la Federación, la jueza María José Pech Sáenz, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Cancún, determinó diferir la audiencia de vista en contra del ex Gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, señalado por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho. Esta audiencia es considerada una etapa clave dentro del proceso legal que enfrenta el exmandatario. De acuerdo con la abogada Araceli Andrade Tolama, la audiencia estaba programada a las 13:00 horas (tiempo local), mediante videoconferencia por Webex, sin embargo, el enlace decía: “No puede entrar a esta reunión porque la cuenta del organizador ya no está activa”, por lo que en un primer momento se señaló que habría un nuevo enlace, pero poco antes de las 13:30 horas se informó el diferimiento. Andrade Tolama afirmó que no se ha establecido una nueva fecha para la audiencia de vista de Marín Torres, en donde principalmente se espera que dé paso a la sentencia condenatoria o absolutoria del delito que se le acusa y por el que se encuentra en prisión desde el 3 de febrero de 2021, tras haber sido detenido en Acapulco, Guerrero.

Desde su exilio en España, Lydia Cacho transmitió en vivo para exponer lo ocurrido en el Poder Judicial de la Federación, al que señaló que “se les cayó el sistema” después de haberse preparado “en todos los sentidos, profesionales y emocionales para este momento muy importante”, el cual señaló, será “un cierre emocional y un cierre vital de justicia” que fue pospuesto. Cacho resaltó que, al parecer, el Juzgado no había pagado el sistema de videoconferencia para realizar la audiencia y que “casualmente” la falla técnica ocurre después de unas horas en las que su defensa solicitó al Juzgado que la audiencia fuera pública y se diera acceso a medios de comunicación. “Como las audiencias son por ley públicas, si la víctima quiere que sea así, yo quiero que la gente esté ahí, que la prensa sea testigo, que nos escuchen, que vean, que documenten y se les cayó el sistema”, dijo la periodista.

Artículo 19 señala retrocesos e impunidad sistemática Mediante redes sociales, la organización Artículo 19 también manifestó su inconformidad tras recibir la noticia de que la cuenta se reportaba como inhabilitada: “Manifestamos nuestra inconformidad que tras 21 años de impunidad por la tortura de Lydia Cacho, fallas o errores logísticos sigan generando retrocesos. Agradecemos a quienes están pendientes y en observación del caso”. apuntaron.