Fallas en aplicaciones de Santander y Scotiabank afectan a miles de usuarios en viernes de quincena

Las aplicaciones móviles de los bancos Santander y Scotiabank presentaron fallas generalizadas este 30 de enero, en pleno día de pago quincenal, lo que impidió a miles de usuarios acceder a sus cuentas, realizar transferencias y consultar saldos. Las intermitencias se intensificaron durante el mediodía y generaron una ola de reclamos en redes sociales. Según información proporcionada por Downdetector, plataforma especializada en monitoreo de servicios digitales, Santander registró un pico de mil 148 reportes simultáneos alrededor de las 12:00 horas, mientras que Scotiabank alcanzó un máximo de 59 quejas hacia el mismo periodo. Los problemas comenzaron a manifestarse desde las 09:00 horas de este viernes y se extendieron durante toda la jornada.

En el caso de Santander, el 96 por ciento de los reportes correspondieron a fallas para iniciar sesión desde la aplicación móvil personal, mientras que el 3 por ciento estuvo relacionado con el acceso vía web personal y el 1 por ciento restante con pagos mediante tarjeta. Las afectaciones se concentraron principalmente en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León; Mérida, Yucatán; y Tijuana, Baja California, según el mapa de calor de Downdetector. Respecto a Scotiabank, el 74 por ciento de las fallas se concentró en la aplicación móvil, el 20 por ciento en banca móvil y el 6 por ciento en el inicio de sesión desde dispositivos móviles. Las quejas también se presentaron con mayor intensidad en las principales zonas metropolitanas del País. Banco Santander reconoció la intermitencia mediante un comunicado publicado en su cuenta de X. “Estamos presentando una intermitencia en nuestra app Santander. Nuestro equipo técnico ya se encuentra revisando el incidente. Lamentamos los inconvenientes ocasionados”, señaló. La institución no proporcionó un tiempo estimado para el restablecimiento total del servicio ni detalló las causas técnicas del problema.