Fallas en aplicaciones de Santander y Scotiabank afectan a miles de usuarios en viernes de quincena

Las aplicaciones móviles de los bancos Santander y Scotiabank presentaron fallas generalizadas este 30 de enero, en pleno día de pago quincenal, lo que impidió a miles de usuarios acceder a sus cuentas, realizar transferencias y consultar saldos.
Las intermitencias se intensificaron durante el mediodía y generaron una ola de reclamos en redes sociales.
Según información proporcionada por Downdetector, plataforma especializada en monitoreo de servicios digitales, Santander registró un pico de mil 148 reportes simultáneos alrededor de las 12:00 horas, mientras que Scotiabank alcanzó un máximo de 59 quejas hacia el mismo periodo.
Los problemas comenzaron a manifestarse desde las 09:00 horas de este viernes y se extendieron durante toda la jornada.
En el caso de Santander, el 96 por ciento de los reportes correspondieron a fallas para iniciar sesión desde la aplicación móvil personal, mientras que el 3 por ciento estuvo relacionado con el acceso vía web personal y el 1 por ciento restante con pagos mediante tarjeta.
Las afectaciones se concentraron principalmente en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León; Mérida, Yucatán; y Tijuana, Baja California, según el mapa de calor de Downdetector.
Respecto a Scotiabank, el 74 por ciento de las fallas se concentró en la aplicación móvil, el 20 por ciento en banca móvil y el 6 por ciento en el inicio de sesión desde dispositivos móviles. Las quejas también se presentaron con mayor intensidad en las principales zonas metropolitanas del País.
Banco Santander reconoció la intermitencia mediante un comunicado publicado en su cuenta de X.
“Estamos presentando una intermitencia en nuestra app Santander. Nuestro equipo técnico ya se encuentra revisando el incidente. Lamentamos los inconvenientes ocasionados”, señaló.
La institución no proporcionó un tiempo estimado para el restablecimiento total del servicio ni detalló las causas técnicas del problema.
Por su parte, Scotiabank también confirmó las fallas en su servicio móvil a través de redes sociales y recomendó a sus clientes utilizar alternativas temporales.
“Puedes seguir haciendo tus operaciones en ScotiaWeb, sucursales, cajeros automáticos de la red y alianzas, así como corresponsales bancarios. Te notificaremos por este medio en cuanto funcione correctamente”, informó el banco canadiense.
La institución destacó que los usuarios podían continuar realizando operaciones mediante su plataforma web, sucursales físicas y cajeros automáticos.
Los usuarios afectados expresaron su inconformidad en redes sociales al reportar mensajes de error como “Parece que algo salió mal, inténtalo de nuevo en unos minutos” o notificaciones incorrectas que indicaban falta de conexión a Internet, pese a contar con acceso a la red.
La caída coincidió con la fecha de pago de la segunda quincena de enero de 2026, momento de alta demanda en la banca digital cuando millones de trabajadores formales reciben su salario y realizan operaciones como transferencias, pagos de servicios y consultas de saldo.
Las fallas del 30 de enero no representan un caso aislado en el sector bancario mexicano. Durante 2025, se registraron 23 caídas de servicios de banca digital, contabilizando cada evento por institución.
De ese total, BBVA acumuló siete incidencias, Banamex seis, Santander y Banorte tres cada uno, Nu dos, y Banco Azteca y HSBC una caída respectivamente, según información publicada por Vanguardia.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ofrece mecanismos de atención para usuarios afectados por fallas en servicios bancarios.
Los clientes pueden presentar reclamaciones de manera electrónica a través del Portal de Queja Electrónica disponible en el sitio web de la Condusef, donde se requiere identificación oficial vigente, documento que compruebe la relación contractual con la institución financiera y el formato de queja.
El organismo promete resolver o proporcionar asesoría para avanzar en la resolución del problema en un plazo de cinco días hábiles.
Hasta el cierre de esta información, ninguna de las dos instituciones bancarias proporcionó una explicación técnica detallada sobre el origen de las fallas ni difundió una hora precisa para la completa restauración del servicio.