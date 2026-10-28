Fallece Cuauhtémoc Cárdenas, tres veces candidato a la Presidencia de México

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, considerado el líder moral de la izquierda contemporánea y uno de los principales artífices de la transición democrática en México, falleció este miércoles a los 92 años de edad, reportaron medios y periodistas nacionales.

Hijo del ex Presidente Lázaro Cárdenas del Río, Cárdenas Solórzano fue candidato presidencial en 1988, gobernó la Ciudad de México, fue Gobernador de Michoacán y fundó dos partidos, el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática.

El político nació el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México y se tituló como ingeniero civil en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1955.

Militó en el Partido Revolucionario Institucional durante 25 años. En ese periodo fue Senador por Michoacán, de 1976 a 1980, y Gobernador de esa entidad, de 1980 a 1986. En 1987 cofundó la Corriente Democrática al interior de ese partido, junto con Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, y ese mismo año abandonó el tricolor.

Compitió por la Presidencia de la República en 1988, 1994 y 2000, sin obtener el triunfo en ninguna de las tres elecciones. La contienda de 1988 quedó marcada por denuncias de fraude y por una movilización ciudadana que cuestionó los resultados oficiales.

Tras esa elección participó en la creación del PRD, constituido formalmente en 1989, y fue su primer presidente nacional hasta 1993.

En 1997 ganó la primera elección para Jefe de Gobierno del Distrito Federal, cargo que ocupó hasta 1999. En los años recientes mantuvo intervenciones puntuales en el debate público, en temas de política energética, soberanía nacional, democracia y desarrollo económico, y publicó libros y ensayos de análisis político.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, expresó sus condolencias a los familiares y lo ubicó como una figura destacada de la vida política del País, cuya trayectoria dejó huella en la historia democrática nacional.

Su esposa, Celeste Batel, murió el 19 de octubre de 2021. El matrimonio tuvo tres hijos: Lázaro, Cuauhtémoc y Camila Cárdenas Batel. El primero se desempeña como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.