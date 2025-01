Fallece David Noel Ramírez, Rector emérito del Tec de Monterrey

Impulsó una visión integral en la formación de los estudiantes, en el ejercicio de la docencia y en el liderazgo en el Tec, destacando la importancia de la hipoteca social, la ética y la responsabilidad ciudadana.

Después de su retiro, continuó impartiendo cátedra y apoyando múltiples causas, en especial motivando la generosidad de líderes externos a la institución para beneficiar a las y los estudiantes que más lo necesitaban.

“Su huella en el Tec es profunda e imborrable. Ejemplo de congruencia, valores, integridad, dedicación y disciplina”.

El Rector del Tec dijo que la influencia de Ramírez Padilla trascendió a la institución, pues fue consejero de empresas, asociaciones civiles y religiosas, así como colegios profesionales.

Fue presidente del Consejo Cívico de las Instituciones y del Instituto de Contadores de Nuevo León.

“No escatimó su tiempo y su talento para compartir sus conocimientos, tanto profesionales como personales, impartiendo múltiples conferencias a lo largo del País. Desde muy joven contribuyó a distintas causas sociales, así como relacionadas con la Iglesia católica inspirando y guiando a sacerdotes y obispos, dejando un gran impacto en esta institución mexicana”.

A lo largo de su trayectoria, obtuvo premios y reconocimientos como Caballero de la Orden de San Gregorio Magno por Su Santidad Juan Pablo II, Presea a la Participación Ciudadana Lic. Ricardo Margain Zozaya por el Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León, Presea McGraw-Hill al autor más prolífico de libros de habla hispana, Presea Rafael Guízar y Valencia por la Conferencia del Episcopado Mexicano y Premio al Mérito de Vida por el Club Harvard de exalumnos en Monterrey, entre otros.

“En lo personal”, compartió Garza Salazar, “David Noel fue para mí un gran mentor y guía que me brindó su apoyo incondicional; una inspiración de lo que es la pasión por la educación y por hacer el bien a los demás.

“En el Tec otorgamos el Premio al Profesor Inspirador cada año; cuando escucho ese nombre, pienso en David Noel. Siempre recordaré sus llamadas para saludarme y aconsejarme. Deja en mí una huella de integridad, principios y valores. Su influencia en mi persona y mi carrera en el Tec es profunda. No tengo duda que mi camino hubiera sido diferente, si no se hubiera cruzado con el de David Noel. Me siento bendecido y agradecido por su cercanía y amistad, gracias a lo cual, muchas cosas me han sucedido en lo personal y en lo profesional”.

El Rector compartió algunas frases de Ramírez Padilla: “El saber es para servir”. “El bien es bien, aunque nadie lo practique, y el mal es mal, aunque todo el mundo lo haga”. “Ser ético sí es rentable”. “Vale más fracasar por intentar el triunfo, que dejar de triunfar por miedo al fracaso”. “Todos somos responsables de todos”.

Esposo, padre, abuelo, a Ramírez Padilla lo sobreviven su esposa Magdalena Margáin, sus hijos Maquita y David Noel, hijos políticos Pablo y Michelle, y nietos.

“David Noel Ramírez Padilla: Su presencia permanecerá y trascenderá en el Tecnológico de Monterrey y en la sociedad, a través de sus acciones y las de miles de egresados que se formaron con su ejemplo y testimonio de vida, su entrega y su pasión. Descanse en Paz David Noel Ramírez Padilla, EL PROFESOR”, concluye Garza Salazar.