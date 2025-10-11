Fallece ‘Don Nico’, atacado a balazos mientras exhibía baches, en vivo, en Guanajuato

El ciudadano José Guadalupe Casas Rodríguez, conocido como “Don Nico”, murió este sábado tras estar hospitalizado, luego de haber sido atacado con un arma de fuego, mientras realizaba una transmisión en vivo a través de la red social Facebook, desde una carretera en Salvatierra, Guanajuato.

El Gobierno Municipal confirmó el deceso a través de un comunicado, en el que lamenta su muerte y se solidarizó con sus familiares. En el documento calificó el ataque de “cobarde” y aseguró que el homicidio no quedaría impune.

Alrededor de las 10:30 horas del 7 de octubre de 2025, Casas Rodríguez se encontraba documentando el estado de la vialidad, en la entrada de la localidad de Urireo. En una transmisión en vivo realizada a través de la página en Facebook de su negocio, “Helados Nico”, el comerciante se quejaba de baches. En su narración pedía una reunión entre ejidatarios y autoridades, para buscar una solución.

Fue entonces cuando dos hombres a bordo de una motocicleta color rojo, se aproximaron. Uno de los delincuentes, quienes cubrían sus rostros con telas, disparó en al menos seis ocasiones contra la víctima.

Mientras la cámara seguía activa, se escucharon los lamentos y gritos de la víctima, quien, en medio de la desesperación, llamó por teléfono a su esposa. “Ya me mataron, corazón. Cuida a mis hijos, edúcalos. Me estoy muriendo, estoy tirado en el campo”, le dijo.

Posteriormente, le pidió a su esposa que les dijera a sus hijos que los amaba. Vecinos y familiares se acercaron al lugar para auxiliarlo, mientras se escuchaban gritos y la desesperación por asistirlo.

La esposa de “Don Nico” llegó al sitio intentando trasladarlo por sus propios medios, pero la gente ya había solicitado la presencia de una ambulancia. “No mi amor, yo te voy a salvar”, le aseguró.

El hombre fue atendido por paramédicos que lograron estabilizarlo en el lugar, para luego trasladarlo de emergencia a un hospital, donde su estado de salud se reportó como grave. Tras el ataque, elementos de la Policía Municipal, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato acudieron para cercar la escena del crimen.

Por su parte, el Gobierno Municipal de Salvatierra emitió un comunicado en el que condenó el hecho delictivo, y solicitó a la Fiscalía estatal agilizar las investigaciones, para dar con los responsables del ataque.

“Este acto violento atenta contra la tranquilidad de nuestras comunidades y exige una respuesta firme de las autoridades competentes. Ante los comentarios y acusaciones difundidas en redes sociales, este gobierno reafirma su compromiso con la legalidad y el orden, por lo que desde el primer momento ha mantenido estrecha colaboración con las instancias correspondientes para emprender las primeras indagatorias”, expuso el Gobierno municipal.

Hasta el momento de la redacción de esta nota, no se habían reportado que los atacantes hubieran sido detenidos, sin embargo, Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes, para esclarecer el ataque e identificar a los presuntos responsables.