Fallece el diplomático sinaloense Enrique Hubbard Urrea, embajador permanente de México

El sinaloense Enrique Hubbard Urrea, embajador permanente de México y uno de los diplomáticos de carrera más destacados del País, falleció el martes 13 de enero.

Hubbard Urrea nació en la Ciudad Asilo de El Rosario, en Rosario, Sinaloa, y a lo largo de más de cinco décadas construyó una amplia trayectoria al servicio del Estado mexicano, tanto en el ámbito diplomático como en la administración pública.

Antes de incorporarse al Servicio Exterior Mexicano, se desempeñó como jefe del Departamento de Transportes en el Gobierno del Estado de Sinaloa (1972-1973), representante del Gobierno de Sinaloa en el Distrito Federal (1992-1993) y director del Fideicomiso para el Fomento del Turismo en 1994.

Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1973 mediante examen, recorriendo el escalafón desde Vicecónsul hasta Cónsul General, y alcanzó el rango de Embajador el 1 de noviembre de 1994.

Dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ocupó cargos como girector general adjunto en el Programa para las Comunidades Mexicanas en el Extranjero (1991-1992) y coordinador de Litigios en el Extranjero, Asesoría y Defensoría a Mexicanos, en la Consultoría Jurídica (1994-1995).

En el ámbito internacional, fue Vicecónsul y Cónsul en el Consulado General de México en Chicago, Illinois (1973-1980); Cónsul de México en Brownsville, Texas (1980-1986); Cónsul General de México en São Paulo, Brasil (1986-1989); Cónsul General en Miami, Florida (1989-1991); Embajador de México en Belice (1996-2001) y Embajador de México en Filipinas (2001-2004).

Desde noviembre de 2004 y hasta la fecha de su fallecimiento, se desempeñaba como delegado de Pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Durango, Durango.

En el ámbito académico, cursó la Maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales en el Colegio de Defensa Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional (1995-1996). Fue autor de tres libros: “La Nacionalidad Mexicana: ¿Irrenunciable?”, “Belize, Vecino Ignorado” y “Décadas”.

Asimismo, se desempeñó como catedrático de diversas materias jurídicas en la Universidad Autónoma de Sinaloa y en la Universidad del Noreste, en Matamoros, Tamaulipas, dejando una importante huella en la formación académica de generaciones de estudiantes.

Hubbard Urrea participó activamente en organizaciones altruistas y de beneficio comunitario, destacando como integrante del Consejo Editorial y articulista de la Revista Electrónica Trimestral de la Asociación de Diplomáticos Escritores (ADE), dedicada a la promoción de la diplomacia, la paz y el desarrollo.

A lo largo de su carrera recibió múltiples reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos una condecoración por 25 años de servicio en el Servicio Exterior Mexicano.

De acuerdo con su familia, el cuerpo del embajador sería cremado y las honras fúnebres se realizarían en privado. Para este miércoles se tenía prevista una misa, cuyo lugar y horario están por confirmarse.