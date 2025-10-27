Fallece Juan Salgado Brito, Secretario de Gobierno de Morelos

Juan Salgado Brito, quien se desempeñaba como Secretario de Gobierno de Morelos, falleció este lunes a los 77 años.

Así lo informó la Gobernadora de Morelos Margarita González Saravia Calderón.

A través de una publicación en su cuenta de la red social X, la Mandataria estatal lamentó el fallecimiento de Salgado Brito, de quien se refirió como una persona “de profundas convicciones, comprometido con el desarrollo de Morelos y con las causas sociales”.

“Lamento profundamente el fallecimiento del doctor Juan Salgado Brito, secretario de Gobierno del estado de Morelos. Un hombre de profundas convicciones, comprometido con el desarrollo de Morelos y con las causas sociales, que marcaron su trayectoria. Descanse en paz”, escribió.

Según lo reportaron diversos medios nacionales, antes de su fallecimiento, Salgado Brito se encontraba de vacaciones para cuidar de su salud, después de que anunció a la prensa padecer dolencias en su sistema respiratorio.

Su última aparición pública fue el 8 de octubre de 2025, durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Morelos, en la cual, según reportes, mostró un notable deterioro de salud.