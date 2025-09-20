$!Fallece la periodista Débora Estrella en desplome de avioneta en Nuevo León

La periodista y conductora Débora Estrella falleció la tarde de este sábado tras el desplome de una avioneta en el Parque Industrial Ciudad Mitras, municipio de García, en Nuevo León, según reportes de Protección Civil estatal.
El percance habría ocurrido alrededor de las 18:50 horas, en la zona conocida como Laderas/Riberas Interpuerto.
En la aeroronave viajaban al menos dos personas, quienes perdieron la vida al estrellarse la unidad.
Una de las víctimas fue identificada como Débora Estrella, quien laboraba como conductora del Telediario Matutino y tenía 43 años.
Además de su papel en Multimedios, participaba en espacios de Milenio Televisión, y conducía el Telediario Ciudad de México a través de Canal 6 los fines de semana.
La otra persona fallecida sería el piloto de la aeronave, Bryan Leonardo Ballesteros Argueta, de acuerdo a Milenio.
Las autoridades han iniciado las investigaciones para determinar las causas del accidente, aún sin esclarecer el motivo exacto del fallo mecánico o de operación.