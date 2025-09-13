$!Fallece la tiktoker Flor Marian Izaguirre tras ser localizada en Morelia; su familia autoriza donación de órganos

La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó el viernes el fallecimiento de la creadora de contenido Flor Marian Izaguirre, quien fue localizada el 9 de septiembre en un hotel de Morelia en un “estado de salud muy delicado” tras permanecer seis días desaparecida, un caso que, según las autoridades, podría estar vinculado con violencia familiar.

Según el comunicado oficial, la joven fue trasladada el 6 de septiembre al Hospital de la Mujer de Morelia, después de ser reportada como desaparecida el 2 de septiembre en el municipio de Uruapan.

La fiscalía estatal indicó que al ser declarada con muerte cerebral, la familia de Flor Marian autorizó la donación de órganos, acto sobre el que la autoridad explicó que se trató de “un procedimiento altruista realizado en apego al Protocolo Estatal de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante”.

El Ministerio Público autorizó la extracción de piel, músculo esquelético, córneas y riñones. La fiscalía destacó que la viabilidad de los órganos donados fue posible gracias a la coordinación y rapidez de las autoridades, garantizando transparencia y certeza jurídica en el proceso.