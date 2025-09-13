$!Fallece la tiktoker Flor Marian Izaguirre tras ser localizada en Morelia; su familia autoriza donación de órganos

La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó el viernes el fallecimiento de la creadora de contenido Flor Marian Izaguirre, quien fue localizada el 9 de septiembre en un hotel de Morelia en un “estado de salud muy delicado” tras permanecer seis días desaparecida, un caso que, según las autoridades, podría estar vinculado con violencia familiar.
Según el comunicado oficial, la joven fue trasladada el 6 de septiembre al Hospital de la Mujer de Morelia, después de ser reportada como desaparecida el 2 de septiembre en el municipio de Uruapan.
La fiscalía estatal indicó que al ser declarada con muerte cerebral, la familia de Flor Marian autorizó la donación de órganos, acto sobre el que la autoridad explicó que se trató de “un procedimiento altruista realizado en apego al Protocolo Estatal de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante”.
El Ministerio Público autorizó la extracción de piel, músculo esquelético, córneas y riñones. La fiscalía destacó que la viabilidad de los órganos donados fue posible gracias a la coordinación y rapidez de las autoridades, garantizando transparencia y certeza jurídica en el proceso.
En conferencia de prensa ofrecida el 9 de septiembre, el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dijo que la desaparición de la creadora de contenido oriunda de Uruapan podría estar relacionado con un caso de violencia familiar.
Añadió que Marian Izaguirre salió de manera voluntaria de Uruapan para refugiarse en un hotel de Morelia, donde fue encontrada en un “estado de salud muy delicado”.
“Se está investigando, todo apunta a una situación de violencia intrafamiliar que provocó que ella tomara la decisión de salir de Uruapan. Estamos haciendo todo por salvarle la vida, por su estado crítico de salud que presenta. Está en cuidados intensivos y estamos atentos a la situación”, mencionó Ramírez Bedolla.
Flor Marian fue localizada en un hotel de Morelia
Flor Marian Izaguirre fue encontrada tras un operativo implementado por la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares.
A través de un comunicado, la fiscalía detalló que el protocolo de búsqueda de la joven de 23 años fue desactivado tras haberla localizado en un hotel de Morelia, capital de esa entidad, donde tenía varios días hospedada.
De acuerdo con la denuncia presentada en la Fiscalía Regional de Uruapan, Flor Marian salió de su casa en esa ciudad a bordo de un vehículo y no se supo más de ella.
El sábado pasado, por la noche, la joven creadora de contenido fue ubicada en un alojamiento en Morelia junto con un vehículo de su propiedad.