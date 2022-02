Fallece por Covid Onésimo Cepeda, Obispo emérito de Ecatepec

Onésimo Cepeda Silva, Obispo emérito de la Diócesis de Ecatepec, Estado de México, murió el lunes a los 84 años de edad.

El 9 de enero el religioso católico fue internado en un hospital tras contagiarse del coronavirus SARS-CoV-2.

“Con esperanza en la resurrección comunicamos que nuestro hermano, Onésimo Cepeda Silva, Obispo Emérito de Ecatepec, ha sido llamado a participar de la Pascua Eterna de Cristo. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo, lo reciba y premie con su Reino”, informó la Conferencia del Episcopado Mexicano.

El líder religioso se contagió de Covid-19 el 9 de enero, y fue conectado a un respirador artificial. Sin embargo, pese a la gravedad del cuadro de neumonía que presentaba y lo avanzado de su edad, fue reportado como estable.

El 5 de abril del 2021, Cepeda Silva fue registrado por el Partido Fuerza por México (FxM), como su candidato a diputado local por el Distrito 21, con cabecera en el municipio mexiquense de Ecatepec. No obstante, el religioso después se desistió.

Durante la presentación de su candidatura, el propio Cepeda Silva manifestó que si un equipo de abogados canónicos y civiles le dan el visto bueno, entonces se registrará como candidato plurinominal por el partido Fuerza Social por México. “Ciertamente seré diputado, pero diputado plurinominal, yo no voy a andar haciendo campaña”, indicó.

Respecto a su relación de cercanía con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Obispo emérito dijo que ésta se terminó cuando Enrique Peña Nieto llegó a la Presidencia.

“Fuimos amigos, lo ayudé a llegar, no me volvió a ver, no tuvo palabra”, apuntó, para luego afirmar que no le guarda rencor al ex mandatario nacional.

Cuestionado respecto a su opinión del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, prefirió no hacer comentario y bromeó: “me quieren cortar el cuello antes de empezar a cacarear”.

No obstante, recordó que la última vez que vio y platicó con el político tabasqueño fue en Anenecuilco, Morelos, donde, según él, le dijo al mandatario: “Zapata sí fue un verdadero héroe nacional”

¿QUIÉN FUE ONÉSIMO CEPEDA SILVA?

Onésimo Cepeda Silva nació el 25 de marzo de 1937 en la Ciudad de México. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fue cofundador de la Casa de Bolsa Inversora Bursátil, luego conocido como Grupo Financiero Inbursa, ahora propiedad del magnate Carlos Slim Helú.

El religioso laboró en el Grupo Financiero Banamex, Banamex-Citigroup, Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y Televisa. Después, fue ordenado sacerdote el 28 de octubre de 1970. Ocupó el cargo de rector del Seminario Conciliar de San José, en Cuernavaca, Morelos.

En 1995, el Papa Juan Pablo II lo designó como el primer Obispo de la recién creada Diócesis de Ecatepec, misma de la que estuvo al frente desde 1995 hasta el 7 de mayo de 2012, cuando el entonces papa Benedicto XVI aceptó su renuncia, al haber cumplido 75 años, edad obligatoria de jubilación.

En 2010, Cepeda Silva fue acusado de fraude por supuestamente apropiarse de 42 pinturas de la colección privada de la familia Azcárraga -de Televisa-, valuadas en 130 millones de dólares. Sin embargo, en julio del 2011 el caso se resolvió a favor del Obispo emérito.En 2010 calificó al estado laico en México como “una jalada”. Además, mostró su desacuerdo con la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en la capital.

Luego, en 2012, intervino en el marco de las elecciones presidenciales y pidió al próximo mandatario nacional -que resultó ser Enrique Peña Nieto- que solo robara “poquito”.

En 2018 fue publicado un capítulo dentro del libro ‘Los Suspirantes 2018’ -editado por Planeta y coordinado por Jorge Zepeda Patterson-, en el que el periodista Humberto Padgett León relató situaciones sexuales con menores de edad que involucran a Cepeda Silva, y en las que supuestamente habría estado presente el ex gobernador del EDOMEX, Eruviel Ávila Villegas, cuando este era alcalde de Ecatepec.