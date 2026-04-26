$!Fallece Rossana Reguillo, investigadora del ITESO y referente de las Ciencias Sociales en México

La académica e investigadora del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) Rossana Reguillo, falleció este sábado a los 70 años de edad. La información fue confirmada por el ITESO a través de una publicación en sus redes sociales en la que fue reconocida por su trayectoria como profesora emérita, directora de la Biblioteca Dr. Jorge Villalobos Padilla e investigadora en el Departamento de Estudios Socioculturales. “El ITESO lamenta profundamente el fallecimiento de la doctora Rossana Reguillo, profesora emérita de esta universidad, investigadora emérita del SNII e integrante de la Academia Mexicana de Ciencias”.

Reguillo Cruz fue una distinguida investigadora en Ciencias Sociales, profesora del Departamento de Estudios Socioculturales y fundadora de Signa_Lab, laboratorio dedicado al análisis crítico del mundo sociodigital. Su trabajo estuvo, en gran medida, abocado al estudio de las juventudes, y a la comprensión mejor de algunos de los fenómenos sociales más urgentes en México. “Su trayectoria académica y su compromiso con la justicia social dejan una huella indeleble en nuestra comunidad universitaria”, destacó el ITESO.



La trayectoria de Rossana Reguillo Rossana Reguillo fue licenciada en Ciencias de la Comunicación, Maestra en Comunicación por el ITESO, y Doctora en Ciencias Sociales, con especialidad en Antropología Social por el CIESAS-Universidad de Guadalajara con epecialidad en Antropología Social. Fue Thinker Visiting Profesor en el Center for LatinAmerican Studies de la Universidad de Stanford, y Catedrática UNESCO en Comunicación en el 2004 en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad Javeriana , en Bogotá, Colombia. Obtuvo el Premio Nacional de Antropología a la Mejor Investigación, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en 1995, y el Premio Iberoamericano a la Investigación Municipal y Regional, otorgado por la Unión de Ciudades Capitales, en Madrid en 1996. Entre sus libros están “La construcción simbólica de la ciudad. Sociedad, desastre, comunicación“, “Ciudadano N. Crónicas de la diversidad“, “Estrategias del desencanto. La emergencia de culturas juveniles en Latinoamérica” y “Horizontes Fragmentados. Comunicación, cultura, pospolítica. El (des)orden global y sus figuras“. Además de que cuenta con más de un centenar de artículos publicados en revistas especializadas.

En 2016 fundó Signa Lab ITESO, espacio que, de acuerdo con el laboratorio, surgió del interés por analizar los cambios sociales en la era digital mediante herramientas computacionales aplicadas a las ciencias sociales y se trata de un espacio interdisciplinario en el que generan “conocimiento, metodologías y herramientas para la comprensión multidimensional del mundo sociodigial”. A través de dicho laboratorio se desveló en 2019 a la llamada Red AMLOve, un mecanismo utilizado en la red social Twitter (ahora X) para generar tendencias a favor del Presidente Andrés Manuel López Obrador.



Despiden a Rossana Reguillo Signa Lab lamentó el deceso y destacaron que el laboratorio es parte del legado intelectual de la doctora Reguillo.

Artículo 19 destacó que desde la investigación académica, Rossana Reguillo acompañó y fortaleció la lucha por los derechos humanos en México.

ARTICLE 19 lamenta profundamente el fallecimiento de @rossanareguillo. Desde la investigación académica, acompañó y fortaleció la lucha por los derechos humanos en México.



Fue una aliada generosa y una voz incansable en defensa de la libertad de expresión.



Abrazamos con... https://t.co/diENG10kB1 — ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) April 25, 2026

La organización Fundar destacó que su legado también está en las y los periodistas de investigación y en quienes han utilizado los datos para exigir verdad y justicia.

Lamentamos el fallecimiento de Rossana

Reguillo, investigadora y activista, cuyo legado sigue en @Signa_Lab, en las y los periodistas de investigación y en quienes han utilizado los datos para exigir verdad y justicia. Desde Fundar acompañamos en solidaridad a colegas y familia. https://t.co/DcgGXeVF39 — Fundar (@FundarMexico) April 25, 2026

La Revista UNAM llamó a mantener vivo su legado leyendo sus publicaciones.