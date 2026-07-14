Falso, que Rocha Moya regrese a la Gubernatura, señala Morena

Es falso que Rubén Rocha Moya vaya a retomar el cargo como Gobernador de Sinaloa, afirmó la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes.

Señaló que el PAN difundió ese tema durante el fin de semana pero no es verdad que así vaya a ocurrir.

En un posicionamiento público, expuso que el PAN, mintiendo como siempre, afirmó que el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, iba a retomar su responsabilidad.

Afirmó que eso no está contemplado y que incluso el Gobierno de México no tiene facultades para intervenir en ello.

”El domingo, el Partido Acción Nacional presentó un comunicado de prensa, como siempre mintiendo, afirmando que el Gobernador de Sinaloa quería retomar su responsabilidad”, asentó.

El Gobernador está separado del cargo, dijo, para dejar que las investigaciones se realicen de manera, por decirlo, de manera neutral por parte de la Fiscalía General de la República.

Montiel Reyes señaló que Rubén Rocha Moya está separado del cargo como Gobernador de Sinaloa, de la misma manera en que lo hizo el Alcalde de Culiacán.

En el mensaje, afirmó que han sido los gobiernos panistas, con Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa como presidentes, los que fueron los principales cómplices del Cártel de Sinaloa, y fue de la mano de Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública y hoy preso en Estados Unidos, que ese grupo criminal creció y se fortaleció.

En conferencia de prensa, refirió que el líder de esa organización se fugó del penal federal de Puente Grande en 2001, cuando gobernaba Fox, no fue recapturado en el Gobierno de Calderón y permaneció prófugo durante más de 13 años.

Además, señaló que el PAN hizo candidata y Diputada local a una de las parejas sentimentales del líder de este cártel, Lucero Guadalupe Sánchez, lo que reafirma la complicidad que han tenido con el crimen organizado.

“Y no se olvida que el Secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón era el principal socio cómplice de esta agrupación delictiva; hoy está detenido en Estados Unidos, justo acusado de estar en complicidad con ellos”, indicó.