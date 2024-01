La Secretaría del Trabajo y Previsión Social negó las acusaciones de Sanjuana Martínez sobre condicionar el pago de liquidaciones para Notimex para “entregar” un 20 por ciento para la campaña de Claudia Sheinbaum.

“Es absolutamente falso que el titular de esta dependencia o su director general de asuntos jurídicos hayan solicitado dinero para ser destinado a alguna campaña presidencial y más falso aún, que eso haya sido un elemento de condicionamiento para el pago indemnizatorio de los 63 trabajadores activos de Notimex, incluyendo a la autora del artículo”, puntualizó la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la STPS.

Al respecto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal puntualizó, a través de un comunicado, que en la extinción de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, se respetó irrestrictamente cada uno de los derechos laborales de los trabajadores.

“Es absolutamente falso que el cuerpo directivo de Notimex no haya recibido la información necesaria para procesar la indemnización de sus trabajadores; por el contrario, se constituyeron como parte del esquema respectivo y, aunque el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado funge como el liquidador del Gobierno Federal, fueron los responsables de la administración de Notimex, quienes validaron con su firma los cálculos de la indemnización correspondiente”, señaló la STPS.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos añadió que desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal seguirán “buscando el bienestar de todas las personas que laboraron en dicha agencia de noticias y reiteramos nuestra apertura con cada una de las partes”.

Interpondrá Xóchitl Gálvez denuncia

Por su parte, Xóchitl Gálvez adelantó que presentará una denuncia la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General de la República, para que investiguen el agravio contra los ex trabajadores de Notimex y otra ante el Instituto Nacional Electoral, por la presunta comisión de un delito electoral.

“Entonces yo estaría pidiendo al INE que investigue estos dos casos de corrupción y le diría a Claudia que no le saque, que juegue derecho, ya basta de usar el dinero público para su campaña política, que explique de dónde salieron los cientos de espectaculares que fueron colocados a lo largo y ancho del país, nunca dejó claro de dónde salieron las miles de bardas que están por todo el país. De dinero público, del dinero de los gobernadores, del dinero de los alcaldes”, dijo.

“Claro que es un delito electoral, ella va a decir que no sabe nada porque eso suelen decir, pero sí me parece que el llamado que yo le hago a Claudia que deje de usar dinero público en su campaña. ¿No que tienen tantos puntos en las encuestas adelante? Eso demuestra claramente que tienen miedo [...] Claro que es una práctica común de Morena, lo han hecho toda la vida, las malas mañas no se les han quitado”, señaló.

”No es una competencia como debe de ser en un ámbito democrático, entonces estaremos presentando las denuncias para que se investigue, por un lado, la Fiscalía Anticorrupción todo este tema de abuso hacia los trabajadores de Notimex y, por otro lado, que el INE investigue el uso de recursos públicos en la campaña de la señora Sheinbaum”, enfatizó.

”Ahora Sanjuana Martínez revela que para poder liquidar a los empleados de Notimex, le exigían el 20 por ciento de 150 millones de pesos, es decir, 30 millones de pesos del dinero de los trabajadores para la campaña de Claudia Sheinbaum”, dijo.

”Le exijo a las autoridades electorales que estos casos sean investigados hasta las últimas consecuencias, los mexicanos no queremos más corrupción, ni líderes que abusen del poder. No permitamos que nos sigan mintiendo, robando y traicionando. Claudia, no le saques, juega derecho”, agregó.