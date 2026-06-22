Falta proyecto y derechos de vía para corregir tramo del Tren Interoceánico, reconoce Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que el Gobierno federal aún no cuenta con el proyecto ejecutivo concluido ni con los derechos de vía necesarios para modificar el tramo de curvas pronunciadas del Tren Interoceánico donde ocurrió el descarrilamiento de diciembre de 2025, en el que murieron 14 personas y más de un centenar resultaron lesionadas.

“Se está haciendo el proyecto ejecutivo y también el derecho de vía”, declaró durante su conferencia mañanera de este lunes, al ser cuestionada sobre el avance de los trabajos para corregir el tramo considerado de mayor riesgo operativo en la ruta.

El reconocimiento se produjo luego de que el diario Reforma publicó que el especialista ferroviario Carlos Barreda estimó que la modificación del trazado requerirá un nuevo tendido de aproximadamente 70 kilómetros y podría extenderse por al menos un año adicional, debido a la complejidad técnica y territorial de la obra en la zona cercana a Salina Cruz, Oaxaca.

Según el experto, el problema se concentra en una zona de pendientes y curvas pronunciadas donde conviven trenes de carga y de pasajeros, condición que quedó en evidencia tras el descarrilamiento del 28 de diciembre de 2025.

Sheinbaum Pardo explicó que el objetivo es construir una nueva vía que evite dicha zona de curvas, aunque reconoció que para ello será necesario gestionar nuevos derechos de vía y alcanzar acuerdos con comunidades de Oaxaca.

“Hay que hablar para conseguir los derechos de vía y todo lo que tiene que haber en coordinación con las comunidades de Oaxaca para que pueda desarrollarse esta alternativa del tren”, indicó.

A pesar de los temas técnicos y territoriales, Sheinbaum Pardo sostuvo que el servicio de pasajeros podrá iniciar operaciones antes de que se concrete la corrección definitiva del trazado.

“Esperamos que a principios del próximo año ya pueda tener el servicio de pasajeros de varias acciones que se están haciendo”, aseguró, al tiempo que precisó que dicho servicio funcionará con base en las recomendaciones emitidas por especialistas internacionales.

“Previo a ello ya va a funcionar el tren de pasajeros, ya con todas las recomendaciones que se hicieron a nivel internacional”, afirmó.

La modificación del tramo implicará, según el especialista Barreda, nuevas definiciones respecto al uso de suelo, derechos de construcción y posibles adquisiciones de terrenos en la región oaxaqueña.

La ruta del Tren Interoceánico conecta los puertos de Salina Cruz, en Oaxaca, y Coatzacoalcos, en Veracruz, y forma parte de los proyectos de infraestructura impulsados por el Gobierno federal para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec.