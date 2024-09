El senador del PAN Miguel Ángel Yunes Márquez no asistió este lunes a una reunión convocada por la coordinación de la bancada blanquiazul en el Senado, de cara a la próxima discusión de la reforma judicial en el Pleno de la Cámara alta. Yunes es el único senador panista que no ha firmado el compromiso de votar contra la reforma judicial.

Para la aprobación de la reforma judicial en el Senado, Morena y sus aliados (PT y Verde) requieren un voto más y así conseguir los 86 necesarios para tener la mayoría requerida para pasar esta iniciativa.

La coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, Guadalupe Murguía, convocó desde ayer a la reunión plenaria de sus 22 senadoras y senadores, para este lunes a las 18:00 horas, justamente para volver a manifestar su compromiso de votar en contra de la minuta de reforma judicial que la semana pasada fue aprobada en la Cámara de Diputados y ayer en comisiones del Senado.

En la reunión participa el dirigente nacional panista, Marko Cortés, quien también es senador, y otros miembros notables de la bancada, como el ex candidato presidencial Ricardo Anaya, y los ex gobernadores Mauricio Vila, de Yucatán, y Miguel Márquez, de Guanajuato. Además, la coordinadora y el dirigente panista pidieron a los suplentes de sus senadores participar de esta reunión.

Jueces de JUFED hacen un llamado a Yunes Márquez, a refrendar su posición en contra de la reforma al PJF.

A través de un comunicado, los Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) exigieron al legislador veracruzano, a aclarar las dudas sobre su presunto paso a Morena, ya que no se había presentado a la plenaria del PAN, para reunirse con sus homólogos panistas.

“La JUFED hace un llamado al senador por Acción Nacional, Miguel Ángel Yunes Márquez, a desmentir las versiones que circulan en medios de comunicación sobre su renuncia a dicho partido y su incorporación al bloque del partido oficial, con la finalidad de votar en favor de una reforma que implicaría el sometimiento del Poder Judicial de la Federación, la anulación de la división de poderes y el tránsito de México a un régimen autoritario”, enfatizó la Asociación.

“En nombre de más de 55 mil personas trabajadoras y juzgadoras, así como de miles de ciudadanos lo exhortamos a que públicamente se manifieste y refrende su compromiso con los principios éticos y con el interés superior de la República que protestó guardar ente el pleno de la Cámara Alta”, agregó la JUFED.

“Son momentos de demócratas, de defender la continuidad de nuestra democracia e impedir la instauración de un régimen que atente contra los derechos humanos y las libertades.

Sería el periodo más negro que viva nuestra democracia y usted su instrumentador. Lo escuchamos, senador”, instó la Asociación.

José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, insistió, el 9 de septiembre de 2024, que la llamada “cuarta transformación” -conformada por los integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT)-, contaban con la mayoría calificada, de 86 votos, para aprobar la minuta de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación (PJF).

“Me corresponde en mi condición de presidente de la Cámara de Senadores dar a conocer si se alcanzó o no la mayoría calificada y no voy a estar en un predicamento, porque se cuenta con 86 votos para la reforma constitucional”, aseguró Fernández Noroña.

“Eso me libera de cualquier tensión, amago, amenaza, descalificación, pero lo he dicho con convicción, que considero que 85 es el número que se requiere para la mayoría calificada en el caso de que hubiese un quórum del 100 por ciento”, afirmó el presidente de la Mesa Directiva del Senado, en un video, publicado en sus diversas cuentas de las redes sociales.

Durante su argumentación, Fernández Noroña aseguró que en 2020, las propias cuentas institucionales de la Cámara Alta del Congreso de la Unión dieron a conocer en un video y por medio de Twitter y de Facebook, que para la mayoría calificada se requerían 85 senadores, si eran 128 legisladores.

“Es la comunicación oficial en un momento en que no había una votación, en que no había una discusión, en que no era tan relevante el número. Hay un video de Ricardo Monreal [Ávila] del 14 de septiembre de 2022, donde él plantea, yo creo que es la reforma constitucional en materia eléctrica, comenta que hay 74 senadores, senadoras del movimiento, y que requieren 11 senadores para alcanzar la mayoría calificada, 85 senadoras y senadores”, abundó el presidente de la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

“Y no quiero decir que Ricardo Monreal sea autoridad, pero era líder de la mayoría y estaba planteando la dificultad que tenían para llegar a ese número, porque en la pasada legislatura no tuvimos los tercios”, dijo Fernández Noroña, quien por otra parte explicó que, según la aritmética, la regla de tres, 85 senadores eran 66.46, y al pedirse 86 se encontraban arriba de la mayoría calificada, porque estaban pidiendo 67.1.

“Debió haber dicho, en el caso de que se presente la totalidad de las senadoras y senadores, los 128, la mayoría calificada se determina por 85 o 86, bajo los argumentos y criterios que quisieran dar, y se resolvía cualquier discusión”, enfatizó el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, que insistió que, lamentablemente, el Senado no resolvió dicha controversia, que se podría presentar permanentemente.

“Creo que una vez que aprobemos todo el paquete de reformas constitucionales deberíamos resolver este tema y dejar muy claro si el criterio es 85 o el criterio es 86 por las razones que se argumenten y una vez que eso quede firme pues se acaba toda especulación y toda discusión porque tú sabes perfectamente cuál es el número al que tienes que llegar en el hipotético caso de que estén los 128 senadores porque tampoco es fácil”, comentó Fernández Noroña.

“Creo que van a estar [...] creo que es tan histórica, es tan importante, se juegan los destinos de la patria, es un momento clave de la historia de la nación y de la historia del parlamento en México que todo el mundo estará atento y atendiendo la sesión y su solución final”, aclaró el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta del Congreso de la Unión.