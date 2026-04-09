Familia agradece rescate de trabajador de la mina Santa Fe, en Rosario

La familia de Francisco Zapata Nájera, uno de los trabajadores rescatados con vida tras el derrame en la mina Santa Fe, en Rosario, Sinaloa, agradeció a las autoridades y a los cuerpos de emergencia por las labores de búsqueda y rescate que permitieron localizarlo con vida.

Buzos del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano localizaron a Zapata Nájera a las 13:55 horas del miércoles 7 de abril en el interior de la mina. Tras las maniobras de extracción, el trabajador fue sacado a la superficie a las 10:36 horas del día siguiente.

“De parte de la familia del minero Francisco Zapata les damos las gracias por ayudar bastante en la búsqueda de mi hermano, que sea Dios quien los premie a todos y cada uno”, expresó Adán Zapata en respuesta a una publicación de Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil, en la que reconoció al Grupo USAR de Protección Civil Jalisco por su participación en las labores dentro de la mina.

El accidente ocurrió el pasado 25 de marzo cuando cuatro mineros quedaron atrapados en el yacimiento. Según el Comando Unificado, la noche del 8 de abril fue recuperado el tercer minero, localizado previamente durante la madrugada sin vida, por lo que la Fiscalía de Sinaloa inició el proceso de identificación y resguardo del cuerpo. Un cuarto trabajador permanece desaparecido en el interior de la mina.

Las labores de rescate enfrentan condiciones adversas derivadas de la acumulación de agua, la inestabilidad estructural y la profundidad del sitio, que supera los 300 metros.

En el operativo participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Protección Civil, la Comisión Federal de Electricidad y autoridades estatales, quienes han intensificado los trabajos y mantienen acompañamiento a las familias de los trabajadores.

El saldo del accidente, registrado con más de dos semanas de operativo, es de dos mineros rescatados con vida, uno recuperado sin vida y uno más cuya búsqueda continúa.