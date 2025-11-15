Nacional
|
Desaparecido

Familia de Carlos Emilio lleva su exigencia de justicia a marcha de la Generación Z en CDMX

Parientes del joven desaparecido en Mazatlán participaron en la movilización este sábado denunciando la falta de avances del Gobierno de Sinaloa en la investigación del caso
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
15/11/2025 22:08
15/11/2025 22:08

MÉXICO._ Familiares de Carlos Emilio, joven de Durango desaparecido en el baño de un bar en la Zona Dorada de Mazatlán, se sumaron este sábado a la marcha de la Generación Z, realizada en la Ciudad de México.

Con pancartas y entrevistas con los medios de comunicación, los familiares expusieron de nuevo el caso a nivel nacional y la falta de resultados del Gobierno de Sinaloa.

Brenda María Valenzuela, mamá de Carlos Emilio, publicó en sus redes sociales fotografías de la participación y entrevista durante la marcha de este sábado en la CDMX.

$!Familia de Carlos Emilio lleva su exigencia de justicia a marcha de la Generación Z en CDMX

En las pancartas se leía: “Carlos Emilio Galván, Justicia, que regrese a casa, fuera incompetencia gubernamental”.

Más tarde, también en sus redes sociales, Brenda María subió otro mensaje.

“Carlos Emilio fue desaparecido el 5 de octubre. Su vida importa y su regreso con vida es un derecho. El Estado debe buscarlo sin descanso, con verdad y humanidad. No vamos a callar. No vamos a rendirnos. Hasta encontrarlo. Tanto en Los Mochis, Mazatlán y Culiacán, también se manifestaron a favor de la localizaron de Carlos Emilio”.

  • $!Familia de Carlos Emilio lleva su exigencia de justicia a marcha de la Generación Z en CDMX
  • $!Familia de Carlos Emilio lleva su exigencia de justicia a marcha de la Generación Z en CDMX
#Desaparecido
#Marcha
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube