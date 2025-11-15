$!Familia de Carlos Emilio lleva su exigencia de justicia a marcha de la Generación Z en CDMX

MÉXICO._ Familiares de Carlos Emilio, joven de Durango desaparecido en el baño de un bar en la Zona Dorada de Mazatlán, se sumaron este sábado a la marcha de la Generación Z, realizada en la Ciudad de México.

Con pancartas y entrevistas con los medios de comunicación, los familiares expusieron de nuevo el caso a nivel nacional y la falta de resultados del Gobierno de Sinaloa.

Brenda María Valenzuela, mamá de Carlos Emilio, publicó en sus redes sociales fotografías de la participación y entrevista durante la marcha de este sábado en la CDMX.