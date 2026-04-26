$!Familia de ingeniero hallado en fosa en Concordia, Sinaloa, denuncia inconsistencias en la identificación del cuerpo

La familia de Pablo Osorio Sánchez, ingeniero civil desaparecido el 23 de enero de 2026 en Concordia, Sinaloa —el mismo día en que fueron privados de la libertad varios trabajadores mineros en ese municipio— pidió a la Fiscalía General de la República suspender la entrega de restos que pretendían ser identificados como suyos, al advertir que estos podrían no corresponderle.
De acuerdo con un comunicado difundido el viernes por el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), la diligencia de notificación de identificación de cadáver y restos humanos correspondía a hallazgos realizados en la fosa dos, identificada como “C”, localizada en el poblado de El Verde, en el municipio de Concordia, Sinaloa.
La comparecencia tuvo lugar en el Centro Federal Pericial Forense, ubicado en la Ciudad de México, donde acudió Socorro Osorio Sánchez, madre de la víctima, acompañada por asesores jurídicos del Cedhapi.
De acuerdo con el boletín, tras la exposición de los dictámenes periciales, se procedió a la identificación mediante fotografías. Fue en ese momento cuando la madre del joven advirtió irregularidades.
“Al mostrarse las fotografías la señora Socorro Osorio Sánchez madre de Pablo Osorio Sánchez refirió que los dientes inferiores no coincidían con los de su hijo, entre otras inconsistencias”, señala el documento.
Ante esta situación, la familia solicitó suspender el proceso de entrega de los restos hasta contar con certeza plena sobre su identidad.
Asimismo, los asesores legales y una perito en antropología forense que acompañaba a la familia pidieron tiempo para consultar a especialistas independientes.
“Solicitaron que se pudiera dar un tiempo para consultar a otros peritos y así con certeza poder determinar si los restos que se pretendían entregar pertenecen a Pablo Osorio Sánchez”, se detalla.
Desaparición en Concordia
Pablo Osorio Sánchez, de 26 años y originario de Tlaxiaco, Oaxaca, fue desaparecido el 23 de enero de 2026, aproximadamente a las 7:30 de la mañana, mientras se encontraba en una parada de camiones en la carretera Villa Fuente Durango, en el municipio de Concordia, Sinaloa.
Ese mismo día, otras 13 personas fueron privadas de la libertad en la misma zona. Las víctimas trabajaban en la empresa CICAR S.A. de C.V. y en la minera canadiense Vizsla Silver Corp.
El joven realizaba labores como supervisor de túneles en un tramo de la autopista hacia Durango, tras haber sido enviado a la región como parte de su residencia profesional.
Fosas clandestinas en El Verde
El sitio donde fueron hallados los restos que la FGR intentó atribuir a Osorio Sánchez forma parte de una zona donde, a inicios de febrero, autoridades localizaron varias fosas clandestinas.
El 9 de febrero pasado se reportó el hallazgo de una segunda fosa en las inmediaciones del poblado de El Verde.
Días antes, el 3 de febrero, se había localizado una primera fosa a unos 3 kilómetros al sur, en la que se encontraron cuerpos y restos humanos, algunos de ellos correspondientes a mineros desaparecidos el mismo 23 de enero.
De acuerdo con esa información, cinco de las víctimas habían sido identificadas, y las autoridades federales establecieron contacto con sus familiares para la entrega de los cuerpos en sus estados de origen.
Los trabajadores pertenecían a la firma canadiense Vizsla Silver y habrían sido secuestrados por un grupo armado en un campamento ubicado en el poblado de Pánuco.