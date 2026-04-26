$!Familia de ingeniero hallado en fosa en Concordia, Sinaloa, denuncia inconsistencias en la identificación del cuerpo

La familia de Pablo Osorio Sánchez, ingeniero civil desaparecido el 23 de enero de 2026 en Concordia, Sinaloa —el mismo día en que fueron privados de la libertad varios trabajadores mineros en ese municipio— pidió a la Fiscalía General de la República suspender la entrega de restos que pretendían ser identificados como suyos, al advertir que estos podrían no corresponderle. De acuerdo con un comunicado difundido el viernes por el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), la diligencia de notificación de identificación de cadáver y restos humanos correspondía a hallazgos realizados en la fosa dos, identificada como “C”, localizada en el poblado de El Verde, en el municipio de Concordia, Sinaloa. La comparecencia tuvo lugar en el Centro Federal Pericial Forense, ubicado en la Ciudad de México, donde acudió Socorro Osorio Sánchez, madre de la víctima, acompañada por asesores jurídicos del Cedhapi.

De acuerdo con el boletín, tras la exposición de los dictámenes periciales, se procedió a la identificación mediante fotografías. Fue en ese momento cuando la madre del joven advirtió irregularidades. “Al mostrarse las fotografías la señora Socorro Osorio Sánchez madre de Pablo Osorio Sánchez refirió que los dientes inferiores no coincidían con los de su hijo, entre otras inconsistencias”, señala el documento. Ante esta situación, la familia solicitó suspender el proceso de entrega de los restos hasta contar con certeza plena sobre su identidad. Asimismo, los asesores legales y una perito en antropología forense que acompañaba a la familia pidieron tiempo para consultar a especialistas independientes. “Solicitaron que se pudiera dar un tiempo para consultar a otros peritos y así con certeza poder determinar si los restos que se pretendían entregar pertenecen a Pablo Osorio Sánchez”, se detalla.

Desaparición en Concordia Pablo Osorio Sánchez, de 26 años y originario de Tlaxiaco, Oaxaca, fue desaparecido el 23 de enero de 2026, aproximadamente a las 7:30 de la mañana, mientras se encontraba en una parada de camiones en la carretera Villa Fuente Durango, en el municipio de Concordia, Sinaloa.

Trabajadores de la minera canadiense Vizsla privados de la libertad en Concordia. ( )