A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram y titulado como “Nota de Repudio” , Carolyn Adams dijo que “aunque no tiene por qué hacerlo” salió aclarar los rumores sobre el gasto de la fiesta de su hija Natalia de 17 años.

“Quiero enfatizar que NO soy política, NO vivo de la corrupción y NUNCA he formado parte de ningún gobierno. Soy una persona individual que ha trabajado incansablemente, sin dañar a nadie ni recurrir a prácticas corruptas”, sostiene Carolyn Adams.

Además, en el comunicado se dicen “indignados por cómo este evento se ha distorsionado y se ha convertido en objeto de acusaciones infundadas. Lo que se dice de José Ramón es infundado y mis respetos a él por ser un gran padre, padrastro y esposo”.

Presencia de José Ramón López Beltrán en fiesta en Sinaloa

José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, acudió este fin de semana a la fiesta de su hijastra que se hizo en la Casona Centenario, ubicada en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa.

En videos compartidos por la familia y realizados por el videógrafo Jorge Gutiérrez, se muestra el salón de fiestas decorado con arreglos florales, entre los que destacan grandes árboles hechos con rosas y otras flores decorativas.