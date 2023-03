César Jaúregui Morena, Fiscal General de Chihuahua, informó que una mujer de nombre Diana Carolina Portillo Gil identificó que el cadáver encontrado en Choix, Sinaloa, corresponde a su hermano, José Noriel Portillo Gil, “El Chueco”.

Sin embargo, durante una conferencia de prensa en Chihuahua, precisó que hasta que no se corroborara con las pruebas de ADN que el cuerpo corresponde al presunto asesino de los dos sacerdotes jesuitas, se podría confirmar.

A “El Chueco” se le imputa de asesinar a los sacerdotes jesuitas, Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, de 79 y 80 años de edad, respectivamente, y del guía de turistas Pedro Palma Gutiérrez, asesinados el 20 de junio de 2022, al interior de la parroquia de San Francisco Javier, ubicada en la comunidad de Cerocahui, en Chihuahua.

Jáuregui Moreno detalló que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa les dio a conocer el martes que habían levantado el cuerpo de un hombre cuya media filiación correspondía a la de Portillo Gil y se calculaba que la persona tenía unas 24 horas de haber fallecido al momento del hallazgo, porque presentaba un rigor mortis y sangre seca.

El Fiscal de Chihuahua indicó que el cadáver presentaba sólo una herida de bala en la cabeza, disparada desde un fusil de asalto R-15, aunque en la escena del crimen fueron localizados 16 cartuchos percutidos.

Según Jáuregui Moreno, el cuerpo fue hallado unas 24 horas después de haber recibido el disparo en la nuca.

El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense de Los Mochis, a donde acudió personal de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de Chihuahua, así como personal de inteligencia militar, para corroborar que se tratara de “El Chueco”.

NO ES UN TRIUNFO DE LA JUSTICIA, DICE LA COMPAÑÍA DE JESÚS

El hallazgo del cadáver de José Noriel Portillo Gil, “El Chueco”, no es un triunfo de la justicia mexicana, afirmó la Compañía de Jesús en México.

“En espera de la confirmación de la identidad, desde ahora señalamos que, si se verifica que se trata de la persona implicada en el homicidio de los padres jesuitas, su aparición sin vida de ninguna manera puede considerarse como un triunfo de la justicia ni como una solución al problema estructural de violencia en la sierra Tarahumara [,,,] Este desenlace, de confirmarse, no es el que esperábamos ni es por el que trabajamos”, indicó en un comunicado.

Asimismo, la Compañía de Jesús en México lamentó la muerte del presunto culpable y cada una de las personas asesinadas en México, a la vez que reprochó la difusión de las imágenes del hallazgo del cuerpo.

“La ausencia de un proceso legal conforme a derecho con relación a los homicidios implicaría un fracaso del Estado mexicano frente a sus deberes básicos y confirmaría que en la región las autoridades no detentan el control territorial”, acusó.

La congregación religiosa exigió que se cumplieran las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para construir condiciones de seguridad en la región. “Los jesuitas nunca hemos callado ni callaremos ante la violencia y la deshumanización. Seguiremos en la [Sierra] Tarahumara y en otras regiones de México, trabajando para que haya paz, justicia, derechos humanos y reconstrucción del tejido social”, indicó.

AMLO NO CONFIRMA QUE CADÁVER CORRESPONDE A ‘EL CHUECO’

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional realizaban un análisis forense para confirmar la identidad del hombre fallecido, quien habría sido encontrado muerto en un camino de terracería en la sindicatura de Picachos, en Choix, Sinaloa, en los límites con el estado de Chihuahua.

“Todavía no está confirmado, se está haciendo un análisis a cargo de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Defensa, sí se encontró una persona en Choix, Sinaloa, y se está haciendo el estudio para poder informar si se trata del delincuente que le quitó la vida a los dos sacerdotes”, expuso.

“Están haciendo el estudio, el análisis [de huellas], para no cometer ningún error, es cuestión de hacer el análisis; vamos a informar posiblemente hoy, cuando tengamos más elementos”, agregó.

“Parece que fue una ejecución. En Choix fue [encontrado] el cuerpo de esta persona, que puede ser que sea el que asesinó a los sacerdotes, pero se va saber”, respondió López Obrador, quien acusó que “El Chueco” y la operación de su grupo delictivo en la región de la Sierra Tarahumara eran tolerados por las autoridades locales, porque era hasta patrocinador de un equipo de béisbol.

“Sabían y no se hacía nada, esa es la verdad, tan es así que los mismos sacerdotes lo identificaron, se sabía que él operaba ahí, y lo hacía con impunidad, luego, pues tenía una red en toda la región. Aquí hay que tener presente que se ha detenido a varios vinculados a este grupo, ya un número, 32 [detenidos] y que nunca nos salimos de la zona, siempre estuvo la Secretaría de la Defensa ahí. No [es territorio de ‘El Chueco’], siempre se ha estado ahí porque no se permite la impunidad”, indicó.

“Desde luego, como otros casos lamentables, no deja de haber la gente que aprovecha estas circunstancias dolorosas para sacar raja política, pero nosotros hemos actuado de manera responsable y muy bien la Secretaría de Defensa, muy bien, ha estado trabajando ahí permanentemente”, abundó.