Familia Kahwagi se perfila para controlar producción de credencial del INE y pasaporte mexicano

La empresa Cosmocolor S.A. de C.V., propiedad del empresario Jorge Kahwagi Gastine y su hijo Jorge Kahwagi Macari, ex Diputado federal del Partido Verde Ecologista de México, ganó el 10 de diciembre la licitación del Instituto Nacional Electoral para producir la credencial de elector durante los próximos cinco años, y un día después se perfiló como favorita para obtener también el contrato de producción del pasaporte mexicano tras presentar la oferta más baja ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El INE adjudicó el contrato abierto 2026-2031 a Cosmocolor en participación conjunta con Icards Solutions S.A. de C.V. y Talleres Gráficos de México, organismo público descentralizado de la Secretaría de Gobernación.

El consorcio ganador deberá producir entre 84 millones 959 mil y 94 millones 167 mil credenciales para votar desde junio de 2026 hasta mayo de 2031, a un precio unitario de 0.65 dólares estadounidenses por pieza antes de Impuesto al Valor Agregado, lo que representa un monto máximo de 61 millones 742 mil 70 dólares, equivalentes a aproximadamente mil 173 millones de pesos.

En el proceso licitatorio participaron tres consorcios de manera presencial: Cosmocolor con sus aliados; Litho Formas S.A. de C.V. con diversos aliados tecnológicos nacionales y extranjeros; y Veridos México S.A. de C.V. en participación conjunta con Giesecke & Devrient de México y Gráficas Corona J.E. S.A. de C.V.

Todas las empresas fueron verificadas en los sistemas de proveedores sancionados sin encontrarse impedimento alguno para participar, según informó el organismo electoral.

Litho Formas, empresa que algunos consejeros electorales vinculaban con Octavio García Hernández, director de administración del INE, presentó la oferta más baja con 54.2 millones de dólares anuales, pero quedó descalificada por incumplir especificaciones técnicas establecidas en el anexo correspondiente. Veridos México, actual productora de las credenciales de elector, ofreció 59.9 millones de dólares, la propuesta más costosa.

Cosmocolor presentó una oferta intermedia de 55.6 millones de dólares anuales y obtuvo la mejor evaluación integral con 97.18 puntos totales, frente a los 82.83 de Veridos. En la calificación técnica, Cosmocolor alcanzó 57.18 puntos contra 45.69 de su competidor, mientras que en la evaluación económica obtuvo 40 puntos frente a 37.14.

La participación de TGM en el consorcio ganador generó controversia entre consejeros electorales.

Mientras la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, garantizó que TGM no tendrá acceso al Padrón Electoral para producir la credencial, algunos de sus homólogos advirtieron que analizarán si existe conflicto de interés derivado de la injerencia gubernamental en el proceso.

“Tenemos que ver si no hay un conflicto de intereses. Con Talleres tenemos toda la producción de boletas, pero ahí tenemos custodia, incluso del Ejército y personal del INE; esto de la credencial es diferente y lo que hay que revisar aquí es si no hay un conflicto de intereses”, señaló el consejero Arturo Castillo Loza.

La consejera Carla Astrid Humphrey Jordan criticó la poca transparencia en la que se desarrolló el proceso de licitación y confió en que las empresas cumplan y no pongan en riesgo el Padrón Electoral.

“En ningún caso y bajo ninguna circunstancia son datos personales que puedan disponer ni esta ni ninguna empresa que trabaje o no con el Instituto Nacional Electoral”, afirmó.

Respecto a la licitación de pasaportes, un consorcio encabezado por Cosmocolor presentó el 10 de diciembre la cotización más baja para producir el documento migratorio hasta septiembre de 2030, con una oferta de 4 mil 600 millones de pesos con IVA.

En este concurso, la empresa de la familia Kahwagi participa asociada con la firma eslovena CETIS Group y las mexicanas B-Process y Suppliers IDS.

La SRE solo recibió dos ofertas pese a que 45 empresas manifestaron interés inicial en el contrato.

La otra propuesta, por 4 mil 952 millones de pesos con IVA, la presentó el consorcio conformado por la alemana Veridos y la mexicana Interconecta, filial de Grupo Altavista.

El consorcio que ganó la licitación en 2019, encabezado por la firma francesa Thales, declinó participar en esta ocasión.

El costo del nuevo contrato será 41 por ciento más alto que el de 2019, descontando inflación, si Cosmocolor resulta ganadora. La SRE anunciará la adjudicación del contrato el 23 de diciembre de 2025.

Cosmocolor, empresa con 55 años de trayectoria en digitalización de imágenes y soluciones biométricas, mantiene contratos con 15 gobiernos estatales, entre ellos los del Estado de México, Baja California, Chiapas, Colima, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, además del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Universidad Nacional Autónoma de México.

TGM es proveedor histórico del INE y en 2024 imprimió 600 millones de boletas electorales y material electoral por un monto de mil millones de pesos.