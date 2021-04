Familia secuestrada en Jalisco narra las semanas de horror vividas

MÉXICO._ Julieta Romo y Julio Villaseñor, integrantes de la familia que fue secuestrada en Acatic, Jalisco, relataron a Imagen Noticias cómo fueron las semanas que permanecieron bajo el control de criminales.

“Es un milagro. Es más que un milagro para nosotros, mucho más. La verdad es algo impresionante no saber si vas a vivir o vas a morir. Los policías nos interceptaron diciendo que había una demanda por robo de la camioneta. Nosotros no sabían ni qué. Fue mucho temor”, contó Jimena Romo a Karla Méndez, reportera de Imagen Noticias.

El 9 de abril, la familia fue hallada con vida, luego de haber sido reportada como desaparecida desde el 24 de marzo, cuando volvía de un viaje de vacaciones en la Ciudad de México.

A través de su cuenta de Twitter, Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador de Jalisco, planteó que, alrededor de las 2:30 horas de ese día, Jimena Romo, su esposo, Julio Villaseñor, Virginia Villaseñor, hermana de Julio, y su hijo Iker, de nueve años, fueron localizados. Apenas un día antes se anunció el hallazgo con vida de Julia Isabella, de 1 año y seis meses de edad, quien había desaparecido junto con sus papás, su tía y otro menor.

“Es algo muy difícil porque no nos decían nada. Nos pasaron de un vehículo a otro. Nos llevaron a una casa y nos dejaron ahí. Es mucha angustia por no saber, no te decían nada. Nos separaron”, relató Julio a Imagen Noticias.

“No nos hicieron nada. Nos atendían bien, a pesar de la situación: tres comidas al día, agua, ir al baño. Nos nos decían nada. Todo el día estábamos encerrados”, agregó durante la entrevista.

Sobre el día de la liberación, Julio contó que al principio no creyeron que ya los iban a soltar: “Nos dijeron que nos iban a bañar par que ya nos fuéramos. Nos bañaron. Dijeron: ‘den gran a Dios por esta oportunidad, ya son famosos’. En ese momento fue como de cómo que famosos. No sabíamos del impacto”.

Los secuestradores entregaron dinero a la familia para que tomaran un taxi. Luego se marcharon.

El fin de semana, un Juez vinculó a proceso a siete policías de Jalisco por desaparición forzada de personas. De acuerdo con la Fiscalía estatal, los oficiales estarían relacionados con el secuestro de la familia en Acatic.

Los seis hombre y una mujer permanecerán en prisión preventiva durante un año, según determinó el Juez en una audiencia inicial.

“Iván ’N’; Héctor ’N’; Araceli ’N’; José de Jesús ’N’; Jorge Armando ’N’; José de Jesús ’N’ y Julio César ’N’ fueron detenidos el pasado 4 de abril mediante una orden de aprehensión al presumirse su participación en la desaparición de cinco integrantes de una familia que retornaba a Guadalajara provenientes de la Ciudad de México”, recordó la Fiscalía de Jalisco en un comunicado.

La dependencia también detalló que la denuncia por la desaparición de la familia en Acatic fue presentada el 25 de marzo, después de que sus seres queridos perdieron contacto.

Fue el pasado 20 de marzo cuando Jimena Romo, de 24 años, salió de su casa en la capital de Jalisco en compañía de su esposo, Julio Villaseñor, y de su pequeña hija Julia Isabella, de 1 año y seis meses de edad.

Se fueron a la Ciudad de México para pasar algunos días allá, pero desde el 24 de marzo su familia no supo nada de ellos. Tampoco hubo ningún tipo de comunicación ni pistas sobre dónde puedan estar. La pareja iba acompañada de Virginia Villaseñor, hermana de Julio, y su hijo Iker de 9 años.

Las cinco personas se trasladaban en una camioneta Mazda 2019, blanca, con placas JPK2293, hasta que su familia perdió el contacto con ellos.