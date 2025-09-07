Familiar del exsecretario de Marina de AMLO entre los 14 detenidos por huachicol; él pidió investigar, dicen autoridades

Autoridades federales detallaron el operativo en el que detuvieron a 14 personas —entre ellas al vicealmirante Manuel Roberto Farías, familiar del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador— por su presunta participación en una red dedicada al tráfico y comercialización ilegal de combustibles, conocido como huachicol.

El operativo fue resultado de una investigación iniciada hace casi dos años, cuando el propio almirante Ojeda, entonces titular de la Secretaría de Marina (Semar), denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) irregularidades dentro de la institución.

Esta acción derivó en una indagatoria conjunta entre la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Semar, que logró detectar una estructura criminal operando con apoyo de empresas privadas, agentes aduanales y funcionarios públicos.

La investigación se intensificó tras un operativo realizado en marzo pasado en el puerto de Tampico, Tamaulipas, donde se decomisaron más de 10 millones de litros de diésel, así como 190 contenedores, tractocamiones y remolques.

A la vez, la UIF detectó depósitos y retiros en efectivo, adquisición de inmuebles y vehículos de lujo, así como la contratación de pólizas de vida y primas de seguro por “montos superiores lo que resultaba incongruente con un perfil de las personas investigadas”, lo que derivó en las órdenes de captura.