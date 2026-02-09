$!Familiares de 4 hombres desaparecidos en Mazatlán protestan en CDMX y bloquean Eje Central

Después de la renta de la unidad, no se volvió a tener información respecto a su paradero, por lo que sus familiares iniciaron una búsqueda por cuenta propia y solicitaron la intervención de distintas instancias de Gobierno.

Según los primeros reportes, los cuatro hombres viajaron a Mazatlán con el propósito de celebrar el cumpleaños de Verónica Sabino, madre de dos de los desaparecidos y suegra de otro, y en ese contexto rentaron un vehículo todoterreno tipo Razer.

Familiares de cuatro hombres originarios del Estado de México, reportados como desaparecidos desde el 3 de febrero de 2026 en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, realizaron diversas protestas en el Centro Histórico de la Ciudad de México para exigir a autoridades federales su localización y avances en las investigaciones.

Las manifestaciones comenzaron por la mañana frente a Palacio Nacional, donde los familiares portaron pancartas y lanzaron consignas para demandar atención al caso por parte de las autoridades federales. Más tarde, las y los manifestantes se trasladaron al cruce de Eje Central y avenida Juárez, donde efectuaron un bloqueo que se prolongó aproximadamente una hora y generó afectaciones viales en esa zona del Centro Histórico de la capital del país.

Durante la jornada de protesta, Verónica Sabino describió la situación personal y laboral de los cuatro hombres desaparecidos y expuso la preocupación de la familia ante la falta de noticias. La mujer relató que su yerno Oscar se desempeña como profesor de educación física, mientras que uno de sus hijos, identificado como “mi Goyito”, de 18 años de edad, trabaja en una farmacia, y que sus hijos Javi y Omar laboran como choferes y en actividades del campo.

Los familiares enfatizaron que los cuatro hombres son personas trabajadoras que viajaron a Mazatlán con la intención de convivir en familia y celebrar un cumpleaños, por lo que solicitaron a las autoridades actuar con rapidez en la búsqueda.

En sus pronunciamientos, indicaron que continuarán con las movilizaciones en la Ciudad de México hasta obtener respuestas claras sobre la localización de los cuatro desaparecidos y sobre los avances en las investigaciones oficiales.

En ese contexto, los parientes de las víctimas mantuvieron el llamado a las instituciones federales encargadas de la seguridad y la procuración de justicia para que establezcan comunicación directa con las familias y se fortalezca la coordinación con autoridades de Sinaloa en las labores de búsqueda en el puerto de Mazatlán.

También advirtieron que, en caso de no recibir información formal sobre el caso, analizarán nuevas acciones de protesta en puntos estratégicos de la capital del país para mantener visible la exigencia de localización de los cuatro hombres originarios del Estado de México.