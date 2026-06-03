$!Familiares de Carlos Emilio, desaparecido en Mazatlán, exigen justicia con megamanta en CDMX

Colectivos y familiares de Carlos Emilio Galván Valenzuela, joven originario de Guadalupe Victoria, Durango, desplegaron este miércoles 3 de junio una megamanta con el rostro del joven en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, para visibilizar a nivel nacional su caso a ocho meses de su desaparición en Mazatlán, Sinaloa. Galván Valenzuela, de 21 años, desapareció en la madrugada del 4 de octubre de 2025 al interior del bar Terraza Valentino, ubicado en la Zona Dorada de Mazatlán, mientras se encontraba de vacaciones familiares.

Alrededor de las 2:30 horas, el joven —recién graduado de Gastronomía— avisó a sus acompañantes que iría al baño y no regresó. Cuando una de sus primas intentó buscarlo en el sanitario, el personal del establecimiento le impidió el paso. El teléfono celular del joven permaneció activo hasta aproximadamente las 3:15 horas de ese mismo día, momento en que fue apagado.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició una carpeta de investigación por el delito de privación de la libertad personal, y afirmó que ha realizado diversos actos de investigación y diligencias de búsqueda en coordinación con la Fiscalía de Durango —que activó la ficha de búsqueda— y con autoridades federales. Sin embargo, la madre del joven, Brenda Valenzuela Gil, ha denunciado públicamente inconsistencias en el proceso: tardanza en la entrega de videos de vigilancia, falta de rastreo del teléfono celular y cámaras de seguridad que, según denunció, se encontraban inoperantes. La acción de visibilización en la Ciudad de México se produce en un contexto de creciente presión sobre las autoridades sinaloenses y federales.

“Mientras el país se prepara para recibir al mundo con motivo del Mundial de Futbol, yo sigo sobreviviendo en un México donde ninguna estrategia de seguridad ha servido para regresarme a mi hijo”, señaló Valenzuela Gil en sus redes sociales. El caso ha cobrado especial relevancia debido al vínculo del establecimiento con Ricardo Velarde Cárdenas, quien fungió como Secretario de Economía de Sinaloa y es copropietario del bar Terraza Valentino. Velarde Cárdenas confirmó su calidad de accionista, pero se deslindó de la operación del negocio y negó haber interferido en las investigaciones.