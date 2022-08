Familiares de mineros atrapados en Coahuila exigen agilizar el rescate

“Ya no aguantamos más”, dijo la mujer.

“Los buzos del Ejército tienen miedo porque no conocen las minas. Ven un pedazo de madera y dicen que ya no pueden avanzar. Por eso nosotros les decimos que firmamos un papel, que nos hacemos responsables de lo que nos pueda pasar ahí adentro, y que nos dejen bajar a nosotros”, expuso.

Sergio Alejandro Martínez Valdez, hermano del minero Jorge Luis Martínez, explicó que, según los ingenieros, el agua que inunda el pozo carbonífero donde están los mineros viene de una mina vecina, Las Conchas. Por ello, dijo que sugirieron a los rescatistas del Ejército, la Marina y de Protección Civil que metan las bombas extractoras en esa mina y no solo en los pozos carboníferos inundados.

“Pero no nos escuchan para nada”, lamentó el hombre, que pidió “ayuda internacional” para que empresas mineras extranjeras “puedan venir y darnos su opinión”. “Les pedimos ayuda para sacar de ahí a nuestros familiares”, insistió.

“Ya son muchos días, estamos desesperados”, dijo por su parte la señora María Magdalena Montelongo, hermana del minero Jaime Montelongo, de 61 años.

“Pensamos: ‘Bueno, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Acaso están esperando a que nos desesperemos y nos retiremos? —se preguntó la mujer—. Porque si es así, nosotros no nos vamos a ir. Yo tengo mi negocio cerrado por estar aquí. Y de este lugar no me voy sin mi hermano”.



’La coordinadora de PC no sabe nada’

Marta María Huerta, esposa del minero Sergio Huerta, fue una de las más duras con las autoridades, en concreto, con la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, a quien acusó de ausentarse de las labores de rescate en el terreno y de no tener la experiencia adecuada para este tipo de rescates.

“Ella no sabe nada. Necesitamos a alguien que sepa de la gravedad del problema y que nos ayude. Necesitamos a un experto minero de verdad, no alguien que nada más nos da largas”, criticó la mujer.

Claudio Mireles, hijo de José Luis Mireles, es también minero. Desde el primer día del siniestro, ha estado en la zona tratando de ayudar a los equipos de rescate. Por ello, dijo que sabe muy bien cómo se desarrollan los trabajos en la zona del siniestro, ahí donde los medios de comunicación no tienen acceso.

“Las autoridades (del gobierno de Coahuila) suben fotos en las redes sociales de que están trabajando. Pero nada más es para taparle el ojo al macho. Porque no están trabajando. Sacaron unos pilotes de madera y ya con eso dijeron que estaban cansados. En la madrugada ahí adentro nadie trabaja. Se supone que vienen a ayudar, ¿no? Si nosotros no descansamos ni un minuto, ¿por qué lo hacen ellos?”, preguntó.

“Queremos que trabajen los tres turnos”, hizo hincapié la señora María Magdalena Montelongo. “Porque cada hora cuenta y no sabemos cuánto más puedan resistir ahí abajo. Necesitamos que agilicen el rescate”.