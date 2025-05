Familiares de Ovidio en EU, sin asuntos legales en México: FGR

El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, confirmó este 20 de mayo que los 17 familiares de Ovidio Guzmán López que ingresaron a Estados Unidos el 9 de mayo, no enfrentaban ningún procedimiento judicial en México, ni tampoco en Estados Unidos, por lo que su cruce fronterizo se realizó de manera voluntaria.

Al menos 17 familiares de Ovidio Guzmán, entre ellos, su madre, Griselda Guadalupe López Pérez, segunda esposa del capo sinaloense Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”-, viajaron a Estados Unidos el 9 de mayo de 2025, país al cual supuestamente ingresaron por la garita de San Ysidro, en Tijuana, Baja California,

“Déjeme decirle, primero, coloquialmente y así se conoce, el hecho de cuando alguien se entrega a una autoridad es porque existe un procedimiento dentro de nuestro País, esas personas no tienen ningún procedimiento y por lo tanto esa figura de entrega para México no es así. Tampoco sabemos que haya ningún procedimiento legal en contra de ellos en los Estados Unidos simplemente actuaron con libertad, cruzaron la frontera y tuvieron un encuentro con autoridades federales norteamericanas“, declaró el titular de la FGR.

Durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Gertz Manero recordó la situación legal de Ovidio Guzmán y señaló que cuatro miembros de su familia fueron procesados en los Estados Unidos, entre ellos su padre y su hermano, Joaquín Guzmán López.

“Recordar que hay cuatro miembros de esa familia procesados en Estados Unidos: el padre y tres hijos. Cuando intentamos la judicialización, un juez nos dijo que a través de las autoridades de Estados Unidos se notificara”, agregó.

“Sobre ese particular, cuando nosotros intentamos la judicialización de lo que ocurrió en el plan de Culiacán, un juez federal nos impuso la obligación de que a través de las autoridades norteamericanas se ratificaran lo que nosotros habíamos hecho. No estamos de acuerdo, lo hicimos público. Hicimos la solicitud y en respuesta a lo que usted me está preguntando, sigo esperando la respuesta”, mencionó.

Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán López, confirmó a la cadena estadounidense CNN que se encontraban en negociaciones respecto a una posible declaración de culpabilidad, aunque negó que la familia de su cliente estuviera involucrada en el acuerdo.

“Como lo estoy en todos los casos que manejo. Algunos casos concluyen en un acuerdo, y otros llegan a juicio; por ejemplo, el caso del padre de Ovidio. No ha habido nada en nuestras negociaciones que tenga relación con la familia de Ovidio. Su familia no formará parte de ningún acuerdo de culpabilidad”, afirmó Lichtman.

La cadena también reportó que desconocía el paradero de los familiares de Ovidio Guzmán o si habían ingresado a algún programa de protección de testigos en Estados Unidos.

CNN reveló que solicitó comentarios a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y al Departamento de Justicia de Estados Unidos, aunque no dijo si se los proporcionaron.