$!Familiares de víctimas de accidente en Tren Interoceánico recibirán un apoyo de $30 mil, anunció Claudia Sheinbaum

La institución responsable del transporte otorgará un apoyo de 30 mil pesos a las víctimas que resultaron lesionadas en el percance ferroviario. Por su parte, los familiares de las personas fallecidas recibirán una indemnización de hasta 400 mil pesos, monto que corresponde a la cobertura del seguro de viajero contratado para este servicio. Para hacer efectivo el cobro de este seguro, los beneficiarios deberán presentar el boleto de viaje correspondiente como requisito de verificación.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó este lunes, 29 de diciembre de 2025, a las personas heridas tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico, donde anunció la entrega de apoyos económicos inmediatos y el proceso de indemnización para los familiares de las víctimas mortales. La mandataria nacional supervisó la atención médica en los centros hospitalarios y garantizó que la Administración Federal brindará acompañamiento integral a los afectados por el siniestro.

Respecto a las investigaciones legales, la Fiscalía General de la República (FGR) inició la recolección de testimonios y evidencias físicas en el lugar del accidente. Los peritos de la FGR realizan el análisis técnico de las vías y la infraestructura del convoy para determinar las causas exactas del descarrilamiento y deslindar las responsabilidades jurídicas que resulten del proceso de peritaje.

“Nuestra prioridad es la salud de los heridos y el apoyo total a las familias que perdieron a un ser querido”, afirmó la titular del Poder Ejecutivo Federal durante su recorrido por las zonas hospitalarias. Sheinbaum Pardo instruyó a las autoridades de salud y transporte a mantener una comunicación directa con los damnificados para agilizar la entrega de los recursos económicos y garantizar el tratamiento médico especializado.

El Gobierno Federal mantendrá un seguimiento puntual sobre la evolución de los pacientes que permanecen bajo observación médica. Según la información proporcionada por las autoridades sanitarias, se coordinarán los traslados necesarios en caso de que alguna víctima requiera una intervención de mayor complejidad en centros hospitalarios de alta especialidad.