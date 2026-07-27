Familiares y abogados de ‘El Teo’ toman caseta en Toluca para exigir atención médica

Familiares y abogados de Eduardo Teodoro García Simental, alias “El Teo” o “Tres Letras”, ex lugarteniente del Cártel de Tijuana, se manifestaron el 27 de julio de 2026 en la caseta El Dorado de la Autopista Toluca-Atlacomulco, en el Estado de México, donde levantaron las plumas para permitir el paso libre de automovilistas, con el fin de exigir atención médica urgente para el capo, recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 “El Altiplano”.

Un hombre que se identificó como abogado del sentenciado afirmó que el estado de salud de su cliente se encuentra deteriorado y que las autoridades penitenciarias le niegan la atención médica. El defensor responsabilizó directamente al director del centro penitenciario, Luis Fernando Mendoza Castellanos.

“Es hipertenso, es diabético y presenta una hernia en abdomen y dos inguinales, una de las cuales está a punto de encapsularse. Está prescrito de por vida con anticoagulantes, si es operado de urgencia puede perder la vida toda vez que no coagularía por el medicamento que está tomando”, expuso el abogado.

El litigante añadió que los recursos legales promovidos han sido obstaculizados. “Hemos promovido diversos recursos, pero parece que los alcances de esta persona, no sé si sean políticos o personales, llegan a donde nos movemos y nos traban todos los recursos. Es por eso que, al no encontrar alguna solución, tememos que pierda la vida”, señaló.

Las quejas por la falta de atención médica no son nuevas. Desde enero de 2022, el capo nacido en Culiacán, Sinaloa, presentó una queja ante un juzgado federal por la omisión de atención médica dentro del Cefereso No. 1, ubicado en Villa de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. El 14 de abril de 2023, un juez federal determinó su traslado al Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos”, ubicado en la avenida Nicolás San Juan, colonia Ex Hacienda La Magdalena, en Toluca, sin que se especificara el padecimiento que motivó la intervención judicial.

García Simental fue intervenido quirúrgicamente por una trombosis el 4 de octubre de 2017. Sus defensores han sostenido que el capo presentaba deterioro neurológico, con dificultades para comer, hablar y mover la mitad izquierda de su cuerpo, además de hipertensión arterial y hemorroides. Durante su reclusión también registró problemas micóticos en la piel, anemia, padecimientos cardiovasculares, un cuadro hemorroidal y una enfermedad ácido péptica crónica.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó, el 2 de junio de 2025, que obtuvo de un juez federal una sentencia de 20 años de prisión contra García Simental por su responsabilidad penal en el delito de delincuencia organizada. El Ministerio Público Federal (MPF) presentó las pruebas ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en Nayarit, en un expediente que lo señalaba por delitos contra la salud y secuestros en diversos municipios de Baja California.

“El Teo” fue detenido el 12 de enero de 2010, junto con Diego Raymundo Guerrero Gómez, por elementos de la ahora extinta Policía Federal (PF), de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en un domicilio del fraccionamiento La Selva Fidepaz, en La Paz, Baja California Sur. La entonces PGR ofrecía una recompensa de 30 millones de pesos por información que derivara en su captura, y el capo figuraba en la lista de narcotraficantes más buscados por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

Reclutado en 1995 por Ramón Eduardo Arellano Félix, alias “Mon”, García Simental fungió como guardaespaldas de Francisco Javier Arellano Félix, “El Tigrillo”, y en 2004 ascendió a jefe de operaciones del Cártel de Tijuana. Tras el arresto de Eduardo Arellano Félix, “El Doctor”, el 26 de octubre de 2008, inició una disputa por el liderazgo de la organización con Luis Fernando Sánchez Arellano, “El Ingeniero”, lo que derivó en su ruptura con el grupo y su alianza con el Cártel de Sinaloa, encabezado entonces por Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”, e Ismael Mario Zambada García, “El Mayo”.

Las autoridades le atribuyeron más de 300 ejecuciones derivadas de esa disputa, así como la mayoría de los asesinatos de agentes municipales, estatales y federales en Baja California a finales de la primera década del Siglo XXI, entre ellos el de Rogelio Sánchez Jiménez, funcionario del Gobierno estatal bajacaliforniano, hallado torturado y colgado de un puente en Tijuana el 8 de octubre de 2009. Genaro García Luna, entonces titular de la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, lo señaló como responsable de la muerte de al menos 600 personas.

Bajo su mando operaba Santiago Meza López, “El Pozolero” o “El Chango”, señalado por disolver los cuerpos de al menos 300 víctimas en sosa cáustica y agua, tarea por la que recibía 600 dólares a la semana y que realizó en distintos predios a las afueras de Tijuana entre 2000 y 2009, año de su captura. La estructura de sicarios de García Simental incluyó a Raydel López Uriarte, “El Muletas”; a su hermano Juan Manuel García Simental, “El Chiquilín”, como jefe de seguridad; a Ángel Jácome Gamboa, “El Kaibil”, responsable de las plazas de Rosarito y Ensenada hasta su detención en marzo de 2009; y a Paul Salomón Sauceda, “El Paul”, encargado del trasiego de droga en Tijuana.

Para financiar a su grupo criminal, García Simental privaba ilegalmente de la libertad a empresarios y comerciantes en Ensenada, Rosarito, Tijuana y Tecate. Según un reporte de la DEA, su red alcanzaba territorio estadounidense en Nashville, Memphis y Knoxville, en Tennessee; Indianápolis y Charlotte, en Carolina del Norte; Columbia, Grenville, Charleston y Florence, en Carolina del Sur; y Phoenix, Arizona.