Lo único que quisiera ahora es que sonara el teléfono para recibir alguna noticia, pero las autoridades no han hecho nada. Se pregunta si el hecho de no vivir allá podría estar relacionado con esa falta de acción. Desde la plaza central de la capital, le pide al gobernador Samuel García que lo ayude en la localización de su hijo.

Y él no fue el único que se quedó con esa impresión al final del último informe de gobierno de López Obrador. Patricia de la Cruz, quien busca a su hijo Fernando Hernández, dice que no es posible que el presidente haya ignorado a las familias de personas desaparecidas.

Lo único que pide –remarca– es que voltee a verlos, los atienda y les dé alternativas, pero hasta hoy no hay ningún avance. Sin embargo, su fe es más grande, dice convencido, y no cejará ante la lluvia, el viento o las carencias que puedan enfrentar.

Gustavo, en cambio, sí lo alude directamente desde la plancha: “Que el señor presidente de la República nos apoye, nos dé una solución, que nos ayude a aminorar este dolor, porque él también es padre, tiene hijos; que voltee a ver a sus hijos, porque hasta cuando un hijo se enferma le duele a uno; ahora imagínese cuando ya no está, no sabemos nada”.

“Lo importante es que nos sumemos, que podamos difundir las búsquedas de todos nosotros, de nuestros hijos, porque es algo muy triste que estoy viviendo como papá. Las mamás sufren mucho, pero los papás también sufrimos mucho; a veces me caigo pero me tengo que volver a levantar, tengo que ser fuerte y seguir”, dice convenciéndose a sí mismo.

“También le pido a la población de Monterrey, a los ciudadanos de Monterrey, que nos ayuden, porque ha habido muchas fichas de búsqueda en las redes, muchas. No puedo creer que nadie haya visto nada y que no sepan nada de mi hijo. No nada más es una familia, es un círculo social el que está dolido”, reclama.

Con la llegada de la pandemia, todo se detuvo y no volvió a saber nada del proceso. Laura ha seguido acudiendo al ministerio público de Reynosa para que le ayuden con el seguimiento de la localización de su hijo, pero no hay respuesta.

“Pero no queremos conmemoraciones; si fuera de otra manera, por qué tomar un asta, por qué tener que salir a las calles, por qué tener que manifestarnos y gritar, lo que queremos es encontrar a nuestros tesoros. No sé si se den cuenta, ustedes son un ejemplo de lo que esta viuda de la parábola estaba buscando ante las autoridades civiles: la impartición de justicia”, remarcó.

Para ellas, la atención no podía esperar tanto. Menos si significaba arriesgarse a que una vez pasado el informe, la promesa no se cumpliera. Los funcionarios prometieron regresar una hora después, ya terminada la misa, pero ese supuesto tiempo terminó extendiéndose hasta las 5 de la tarde del sábado sin que volvieran a apersonarse. La amenaza de un desalojo persistía, pero también la voluntad de permanecer ahí hasta la hora programada para que el mandatario se dirija a la nación por última vez, como un recordatorio de que en medio del informe hay un gran pendiente.

“Traigo documento y todo de que mi hijo ha sido localizado con vida, pero ellos ahorita se deslindan de que no hay ningún avance, no me saben decir qué pasó, dónde está, metí un amparo y su expediente ya se hizo federal”, narra la madre de Miguel Ángel.

Por eso, dice, ahora está en el asta bandera, para que no baje y ondee de noche en representación de que las familias están en guerra con este gobierno: “Ellos hoy día me lo traen desaparecido, secuestrado, después de haber sido desaparecido en Reynosa; yo hago culpable a las personas de fiscalía, de la autoridad, quien me lo localizó y ahora me lo traen ellos mismos de Cefereso en Cefereso”.

Laura solo pide que la ayuden a localizarlo, o por lo menos a saber qué fue de él. Asegura que si estuviera interno en condiciones ordinarias en un centro penitenciario, ya se habría comunicado con ella, que sigue teniendo el mismo celular, o con alguien más de su familia para recibir visitas.

Los cinco años sin su hijo han ido acabándola, confiesa. Vive con distrofia simpática refleja, depresión, alteraciones nerviosas, infección urinaria y hernias que incluso le iban a operar el 28 de agosto, pero prefirió quedarse en plantón. A la sociedad le pide colaborar con la protesta, que en este momento específicamente necesita cualquier muestra de ayuda y un médico que pueda hacerles una revisión general y expedir las recetas de enfermedades que ya tienen diagnosticadas.

“No me doy por vencida, yo pido que el presidente todavía actual, López Obrador, se tiente tantito su corazón. Estamos a unos pasos de la presidencia, donde él puede; queremos un acuerdo con él, que nos ayude a buscar y localizar a nuestros hijos, porque después de haber sido localizado, ahora ellos mismos me lo desaparecen”, lamenta.

Laura también le pide a Claudia Sheinbaum que si verdaderamente es “tiempo de mujeres”, ella que es madre, hija y hermana se toque el corazón, voltee a verlas y sea empática con quienes tienen tantos días ahí. La hija de Miguel Ángel, de solo 3 años de edad cuando desapareció, tiene ya 8 y hoy es el motor para su abuela, a quien ha enseñado a sobrevivir.

El pliego petitorio de las familias se dirige también al fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, para que atraiga la investigación de la desaparición de Miguel Ángel, FED/TAMP/REY/0001788/2024, entre otras, por el delito de desaparición forzada. A la Suprema Corte de Justicia le piden instruir al juez de distrito que pida el voceo y localización del joven dentro del Cefereso.

“Inicia una nueva administración que se puede caracterizar por tomar de la mano y abrazar la búsqueda incansable de las madres mexicanas: ‘compañera presidenta, es preciso que te llames compañera”, concluye el pliego petitorio.

Tras pasar la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada entre actos de memoria y exigencia en todo el país, Data Cívica dio a conocer un análisis del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que hasta el cierre de esta publicación conserva más de 115 registros.

Ahí destaca que de 2006 a 2023 aumentaron 49 veces las desapariciones de hombres y 47 las de mujeres. Tamaulipas es el estado donde más desapariciones se han contabilizado: 560 por cada 100 mil personas entre 2006 y 2024.

“No me desespero ni me pienso retirar de aquí; aquí voy a seguir hasta que ellos hablen con nosotros y, primeramente Dios, se toquen el corazón. Si el presidente va a dar su informe de gobierno, que hable con nosotras”, insiste Laura.